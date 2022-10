Diego Moreno Bedoya: “Lo peor para discriminar es preguntar por la discriminación”

Diego Moreno Bedoya es enfermero con maestría en salud ocupacional. Foto: Cortesía: Diego Moreno Bedoya

Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá decidieron crear un programa de sostenibilidad. ¿Cómo beneficia esto a la ciudad?

El programa de sostenibilidad que estamos trabajando es muy interesante, porque se logra conectar con el Plan Distrital de Desarrollo, ya que incluye dos de sus propósitos. Entonces, nosotros creamos unas metas de inversión que son ejecutables a través de unas estrategias que buscan, en particular, el fortalecimiento administrativo de la entidad, ligado a un objetivo estratégico: incrementar la cultura de responsabilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. La gente cree que los bomberos tenemos responsabilidad social porque atendemos emergencias, pero no es así, porque atenderlas es parte de nuestra misión.Por ejemplo, en el caso de los policías, su misión es combatir la delincuencia, así que hacer rescates estaría relacionado con su responsabilidad social, no con su misión. Empezamos a identificar lo que era nuestra misión y nuestra responsabilidad social. Nuestra misión es atender incendios en todas sus modalidades y hacer atención de rescates y de material peligroso.

Hablemos un poco sobre las tres áreas específicas en las que se basa este programa de sostenibilidad.

La primera es incrementar la cultura de la responsabilidad ambiental, la segunda es la contribución al desarrollo local y la tercera está enfocada en la responsabilidad social. Cada una de estas tres áreas se dividen en varios componentes: uno de ellos es el de sostenibilidad ambiental, que está compuesto por diferentes áreas y proyectos, como reducir el impacto ambiental de nuestra operación. Entonces, lo que buscamos es generar sostenibilidad ambiental mediante el uso adecuado del agua, queremos enfocarnos en reducir todas esas pérdidas de agua y de materiales que le hacen daño al ambiente. De este programa también se deriva el proyecto de estaciones sostenibles, en donde queremos que las estaciones de bomberos que se construyan de aquí en adelante tengan un componente mínimo de uso de compras verdes, sistemas ahorradores de energía y de agua, tanques para captación y reutilización de agua lluvia, huertas urbanas y sistemas de floricultivo.

¿A qué hace referencia el área de contribución al desarrollo local?

Está encaminada en entender la necesidad que surgió socialmente a raíz de la pandemia. De aquí se desprenden dos grandes programas: la formación para el empleo y el emprendimiento. Generamos unas alternativas con los bomberos y sus familias enfocadas en el emprendimiento, en donde buscamos que se usen las capacidades de cada uno de nosotros para hacer actividades de mercadeo interno, es decir, la misma entidad se vuelve un mercado interno: les ofrecemos educación financiera, técnica y profesional en temas de mercadeo, con el fin de que ellos puedan generar acciones que ayuden a reactivar la economía. También estamos cultivando el programa de primera y segunda oportunidad, en donde los profesionales que recién ingresan tienen la oportunidad de trabajar con nosotros, porque finalmente tener gente joven nos genera mucha apertura mental a lo que está surgiendo. La segunda oportunidad es un proyecto con los pospenados, personas que están a punto de salir de la cárcel que reciben educación y deben ser contratados. Aquí hemos tenido a víctimas de violencia, cabezas de familia, quemados con ácidos, etc., y personas con algún tipo de limitación física.

Me imagino que lo que menciona está relacionado con uno de los objetivos específicos del programa de sostenibilidad: generar oportunidades de empleo a poblaciones vulnerables…

Sí… Aunque a nosotros no nos interesa en realidad si una persona es vulnerable o no, lo importante es que “venga y trabaje”. Lo peor para discriminar es preguntar por la discriminación. A mí me da igual si alguien es hombre o mujer, trans o afro, necesitamos es un ser humano que nos ayude con una tarea específica y pueda trabajar con nosotros.

Decía al inicio que la misión y la responsabilidad social son dos ámbitos distintos, pero, ¿considera que se debe actuar solo cuando algo está contemplado en mi misión? Porque igual seguimos siendo seres humanos…

Claro… Cuando te remontas en la historia a eso que estás planteando, nos damos cuenta de que fueron los suecos quienes desarrollaron este tema de responsabilidad social, ellos crearon todo ese modelo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una acción que parte de una misión se complementa con la responsabilidad de conciencia del individuo, los suecos hacen esto de forma natural, pero nosotros lo hacemos forzado; es decir, a nosotros no lo tienen que documentar, explicar y poner como una innovación. Tú tienes razón: esto debería ser solo lógica natural del servicio y de la conducta del ser humano. (…) La gente se está quedando solo en la misión, muy pocos por conciencia están creando ese componente de responsabilidad social. Esto funciona como el reciclaje de tu casa: si en tu edificio todos reciclan, pero tú no lo haces, pues nadie se da cuenta. Sin embargo, si nadie recicla, todos se dan cuenta, porque ya no hay reciclaje. Entonces, la individualidad tiene que convencerse que solo funciona la colectividad.

¿Y por qué cree que en la actualidad las personas solo se enfocan en la misión?

Muchos de nuestros procesos industriales o naturales están enfocados en el capitalismo, en tomar los insumos y transformarlos en productos y servicios para luego venderlos; esto vendría siendo nuestra misión. (…) Nuestra cultura latina, que es de escaso recurso, tiende a acomodar todo de acuerdo con su conveniencia individual. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros no pensamos en la sostenibilidad como un elemento de responsabilidad, sino de obligación o de moda; otras latitudes no lo ven así. Hay mucha gente que está empezando a hacer las cosas por conciencia y el reto de nosotros es hacerle entender a los bomberos de Colombia y el mundo que ellos vienen cumpliendo una misión desde hace muchos años, pero hay unas responsabilidades con el ambiente, la sociedad y el trabajo que no pueden abandonar porque ellos hacen parte de una sociedad.

Volviendo al programa de sostenibilidad. ¿Cómo eligieron las tres áreas específicas que lo componen?

Nosotros hicimos un benchmarking con varios cuerpos de bomberos del mundo. Esto no es un tema latinoamericano, sino global, entonces, por ejemplo, muchos cuerpos de bomberos se enfocaban solo en la rehabilitación de heridos. Nosotros encontramos un modelo de un impacto tridimensional, que corresponden a tres focos claves de una sociedad. Por ejemplo, el área de responsabilidad social, en donde trabajamos la inclusión y el empoderamiento, habla de todas las capacidades y su captación técnica, a través de un ciudadano que quiere ayudar en una situación crítica, es decir, lo que denominan en el mundo como voluntariado espontáneo. De hay surge un elemento que se llama las ciudades inteligentes, que no son aquellas ligadas a la tecnología, sino en las que los ciudadanos tienen actitudes colaborativas para resolver problemas, alejándose del modelo de paternalismo. Si yo contribuyo, si soy capaz de ser una persona colaborativa en mi sociedad, eso realmente vuelve a mi ciudad inteligente.

Quiero aprovechar para que hablemos de otro tema. Los bomberos se encargan de salvaguardar la vida, los bienes e incluso de la protección medioambiental, pero, ¿cómo al mismo tiempo garantizar su integridad física y mental?

Esto que mencionas hace parte de la misionalidad, en donde tenemos, por ejemplo, programas de sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional en salud mental para nuestros colaboradores. Cuando tenemos un rescate suicida y, a pesar de que los chicos hacen su mejor intento, la persona alcanza a consumarlo, eso puede ser bien traumático, entonces toca hacerles una intervención; tenemos un equipo especial para ello. Esto hace parte de la misión porque es allí donde ellos están expuestos a todo este tipo de riesgo, entonces son áreas específicas las que manejan este tema.

La prevención y atención de incidentes es una labor ligada al Cuerpo Oficial de Bomberos, pero también incumbe a la ciudadanía, ya que la mayoría de los incendios se producen como consecuencia de las actividades humanas. ¿Cómo educar a las personas?

Hay un punto de convergencia muy interesante entre el programa de sostenibilidad y los programas misionales. Dentro de este último, tenemos planes, programas y campañas, en donde las personas pueden conocer los riesgos y ayudar a reducirlos, pese a que trabajamos con las comunidades en educación, en prevención, etc. Sin embargo, en este tema de responsabilidad social, en donde hablamos de voluntariados espontáneos, aquí no debemos educar a las personas sobre su experticia, porque ellos lo que hacen es ofrecer un servicio relacionado con su profesión o labor. Hay un tema muy interesante que hemos venido trabajando y genera la fusión entre el programa de sostenibilidad y los programas misionales: creamos modelos matemáticos con la Universidad Nacional para identificar la forma en la que debemos preparar en diez años al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con miras a fortalecerlo. (…) Estamos buscando fomentar el sistema colaborativo de sociedades, hacer que nuestra comunidad se integre cada vez un poco más y la cohesión de cada uno de los actores sociales a las cosas que suceden en la ciudad. Mientras más podamos integrar gente, vamos a poder generar mejor desarrollo y calidad de vida para las personas.

