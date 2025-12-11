El FIAV lanza su segunda edición para 2026: conozca aquí los detalles

El FIAV tendrá lugar entre el 27 de marzo y el 5 de abril del próximo año. Foto: Lina Rozo

El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV) anunció su segunda edición para el 2026. El evento tendrá lugar entre el 27 de marzo y el 5 de abril del próximo año. La programación contará con 41 obras distritales y 30 espectáculos nacionales. Los invitados especiales de esta edición serán la Comunidad de Madrid y la región Caribe. Además, se presentarán obras de Canadá, China, España, Argentina y Rusia.

El FIAV es una iniciativa gestionada por el Ministerio de Cultura, la Secretaria de Cultura de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y CoCrea, una organización mixta que promueve la cultura. Este proyecto surge como una forma de celebrar distintas expresiones artísticas, tanto en espacios convencionales como no convencionales, entre las cuales podemos encontrar al teatro, la música, la danza, el performance, el circo, la narración oral, entre otros.

“El FIAV Bogotá reafirma a la ciudad como escenario de grandes eventos de talla mundial y como plataforma para el encuentro entre creadores del mundo y el extraordinario talento local. La selección de compañías distritales, que hacen parte de la programación oficial, demuestra la vitalidad, calidad y diversidad de nuestra escena”’, dijo Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

En cuanto a la apuesta internacional, una de las obras anunciadas fue “Numancia”, una adaptación del clásico de Miguel de Cervantes, que lleva el mismo nombre. También estará “Viaje al amor brujo”, una presentación a cargo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se contará con dos producciones del Teatro de Abadía: “Caperucita en Manhattan” y “Casting Lear”.

Por otra parte, Canadá y China diversificarán las presentaciones del mundo de la danza, con la participación de la compañía Marie Chouniard y del coreógrafo Tao Ye respectivamente.

De la misma manera, el público podrá disfrutar de la obra “Muerte ordinaria”, una adaptación de “La muerte de Ivan Illich” de León Tolstoi y de la presentación de “Baco polaco”, una producción argentina del Teatro San Martín de Buenos Aires.

Esta nueva edición del FIAV seguirá contando con espacios accesibles para todo el público y le garantizará la entrada gratuita, para ciertas obras, a los estudiantes de artes escénicas del país. De la misma manera, el próximo año el festival le apostará a la descentralización de la escena artística, con tres producciones internacionales que serán llevadas a tres regiones del país.

Asimismo, se seguirá impulsando el arte regional, con la participación del Caribe colombiano como invitado especial. La convocatoria para los espectáculos nacionales se encuentra actualmente abierta y estará disponible hasta el 15 de diciembre.

“El FIAV Bogotá es una celebración de la Colombia que crea, que se expresa. En esta segunda edición, el Caribe será nuestra región invitada, protagonista de un reencuentro entre territorios, entre nuestros ritmos ancestrales y las historias que han forjado nuestra diversidad. Esta es una invitación para que nuestras obras viajen, circulen y sigamos demostrando la fuerza creativa de nuestro país”, declaró Yannai Kadamani, Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Sobre el FIAV 2024

La primera edición del festival se llevó a cabo del 4 al 14 de octubre de 2024 y contó con la participación de más de 100 compañías, integradas por 633 artistas nacionales y 210 internacionales. Los invitados de honor fueron el Estado de Río de Janeiro, en el ámbito internacional, y la región del Pacífico colombiano.

En la programación de 2024 se incluyeron 248 funciones en salas y 44 en espacios al aire libre. Además, en las funciones de teatro se contó con la presencia de 50 mil asistentes y se estima que en las presentaciones que se realizaron en espacios no convencionales de la ciudad, la cifra ascendió a un millón de personas.