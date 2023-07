“El flamenco enriquece al ser humano”: Silvana Reyes

Silvana Reyes es bailaora formada en Sevilla y dirige la escuela Reyes Díaz Flamenco en Bogotá. / Juan Camilo Forero

¿Cómo nació el Festival de Flamenco de Bogotá?

Como tal nació el año pasado, como una forma de celebrar el movimiento que ha tenido en los últimos años esta comunidad, desde los aficionados, el público, todo ha crecido de la mano por el esfuerzo que se les ha metido a la formación, a la producción de eventos y a la red cultural que organiza el festival, que se llama Distrito Flamenco. Esta es una alianza que hicimos entre artistas que vivimos del flamenco hace tres años y hasta el año pasado pudimos consolidarlo, nuestro mayor proyecto, como una forma de celebrar lo que se ha ganado y también dar más visibilidad al movimiento que hay en la ciudad. Quisimos hacerlo a través de la plataforma de un festival, porque llega a mayores públicos, e incluso tenemos una línea en la que invitamos a artistas de fuera de Bogotá, lo que hace que el festival se expanda más allá de las fronteras de la capital.

¿Cómo se ha desarrollado la escena del flamenco en Bogotá y Colombia?

Algunos países como Argentina, México, Brasil y Chile han tenido una historia más larga con el flamenco de casi 50 años, y en Colombia no sucedió lo mismo por varias razones. No hay una única teoría que responda a eso, pero investigando sobre el tema pudo deberse a la violencia que se vivía y las políticas de migración, porque el flamenco pervive en esa migración de españoles, y en ese momento no se quedaban por acá. El flamenco es un arte que necesita una influencia muy cercana y hace 40 años no la pudimos tener porque las condiciones no eran ideales, mientras que en otros países sí sucedió que los artistas españoles se quedaron y fundaron escuela. Estábamos un poquito atrasados en comparación a esas interacciones, pero desde hace unos seis años ese intercambio se ha dado más y ahora tenemos artistas nacionales que han viajado a España para traer esa cultura. Hace 10 años, por ejemplo, era muy difícil encontrar a un músico que hiciera flamenco o una afición que conociera bien qué es música española del folclor y qué es netamente como flamenco. Colombia ha tenido la influencia de las tunas sevillanas, pero no propiamente del flamenco.

Le sugerimos: El flamenco, una historia de interculturalidad

¿Cuál cree que es la importancia de que este arte se haya proliferado en Latinoamérica y Colombia?

El flamenco es una herramienta muy poderosa. Es Patrimonio de la Humanidad, y eso significa que no solamente tienes que vivir en España para poderlo gozar, para poderlo disfrutar o para poder vivir de él, sino que es una herramienta del ser humano para transformar, para compartir, para generar cultura, y eso ha sido lo importante, que el flamenco tiene mucho para aportarnos como individuos y como sociedad. Debido a que el flamenco viene de una historia difícil, de un pueblo que estaba excluido, y nosotros tenemos una historia bastante fuerte también a la que el flamenco le puede prestar un gran servicio. Entonces es un arte que enriquece a la cultura, enriquece al ser humano y, sobre todo, cuando se genera comunidad, deja huellas muy valiosas.

El flamenco se compone de la danza, la guitarra y el cante, ¿cada uno de estos elementos qué le permite al ser humano expresar?

Precisamente es la unión de las tres disciplinas. Tú en el flamenco no puedes solamente dedicarte a una específica porque debes saber, el que baila tiene que saber mucho de la guitarra, de cómo funciona y del cante, y a cada uno en ese sentido le pasa lo mismo. Es un arte muy colaborativo y requiere mucho conocimiento musical. Así pues, si estás dedicado al baile o a la danza tienes que conocer mucho de música, de guitarra, de compás, porque es un arte muy rítmico. Creo que precisamente entre las tres la importancia que tienen es que han hecho que el flamenco sea tan poderoso, que siempre es muy comunitario. El flamenco requiere mucho esfuerzo por eso, porque va más allá de pasos, va más allá de coreografía, requiere amplios conocimientos musicales y de lenguaje, de comunicación, porque también es un arte que se baila muy improvisado.

Podría interesarle: “Mis interpretaciones de baile son pequeñas historias que cuento”

¿Cómo en Bogotá se puede hacer para llegar a nuevos públicos y públicos más jóvenes?

Es un reto de los últimos años, porque tal vez se veía el flamenco como algo para personas mayores y creo también que eso puede tener la razón de que estábamos haciendo más folclor español que flamenco propiamente, y eso tiene una particularidad, que es que el folclor es más fijo, debes tener más reglas y son más estrictos. Tal vez la gente más joven quiere todavía buscar su identidad, buscar su forma de expresarse y el flamenco, como tal, permite bastante más el folclor. Hemos intentado poner en valor qué es hacer flamenco desde Colombia, con todo el conocimiento que hay que tener del arte tradicional español, pero le hemos querido poner en los últimos años una identidad de Colombia y, sobre todo, recalcar que no necesitas ser español y no necesitas vivir muchos años en España para poder transformar tu vida a través del flamenco.

¿Qué elementos similares han encontrado entre la cultura colombiana y el flamenco?

Musicalmente, sobre todo la música del llano, tiene mucha similitud rítmica, melódica y de armonía con el flamenco, son como primos. También en la parte del zapateado, ahí hay una buena parte musical para acercarlos. Luego, desde la parte humana, en realidad como el flamenco está prestando un servicio de expresión sentimos lo mismo en España y en cualquier país del mundo. Sentimos tristeza, sentimos alegría de la misma manera, entonces ahí hay un elemento muy poderoso. También el hecho de que la historia del flamenco viene de un pueblo que ha sido excluido, de bajos recursos, de pobreza y de malas condiciones de vida, creo que de cualquier manera que te haya ido en Colombia, siempre te ha dejado esta historia muy cercana de angustias, de pueblos, de víctimas y creo que el flamenco presta un gran servicio a cualquier cultura que tenga esa historia.

Le recomendamos: El peso de ser un foráneo