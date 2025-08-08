El Gran Museo Egipcio abrirá sus puertas tras el Covid y las guerras en Oriente Medio

El Gran Museo Egipcio abrirá completamente el 1 de noviembre tras varios aplazamientos y será uno de los mayores museos del mundo dedicado a una sola civilización. Foto: EFE - Rosa Díaz

El Gobierno egipcio fijó el 1 de noviembre como nueva fecha para la apertura total del Gran Museo Egipcio (GEM), tras haber aplazado la esperada inauguración prevista para el pasado 3 de julio debido a los ataques cruzados entre Israel e Irán.

El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, anunció durante una reunión del Gabinete que el presidente Abdelfatah al Sisi “aprobó la inauguración del Gran Museo Egipcio para el 1 de noviembre”, según un comunicado del Consejo de Ministros.

Para ello, Madbuli pidió a las autoridades competentes que “ultimen a toda velocidad los preparativos para garantizar que el GEM y sus alrededores estén completamente listos”, con el objetivo de que “la inauguración sea un evento prestigioso”.

“La inauguración del Gran Museo Egipcio se está preparando para que sea un evento excepcional, que se suma a una larga lista de distinguidos eventos nacionales asociados con la historia moderna de Egipto”, afirmó el jefe del Gobierno, quien adelantó que la ceremonia contará con “una distinguida presencia oficial de numerosos países”.

También aseguró que el acto inaugural irá acompañado de “diversos eventos paralelos” que destaquen “la grandeza del patrimonio de la civilización egipcia en sus distintos capítulos”, con el propósito de “atraer a visitantes de todo el mundo” al que será uno de los museos más grandes del planeta.

Desde que comenzó su construcción en 2002, bajo el mandato de Hosni Mubarak, la apertura del GEM se ha pospuesto en al menos dos ocasiones desde que las autoridades egipcias anunciaran su inauguración en 2022, con motivo del bicentenario del hallazgo de la tumba de Tutankamón y el centenario del desciframiento de los jeroglíficos.

No obstante, el evento ha sido aplazado por la crisis económica del país, las revueltas en Oriente Medio y la pandemia del coronavirus.

La última fecha fijada fue el 3 de julio, pero a mediados de junio el Gobierno volvió a posponer la inauguración a causa de las tensiones regionales y los intercambios de ataques entre Israel e Irán.

Hasta ahora, solo algunas salas del museo han estado abiertas al público. Tras la inauguración oficial, los visitantes podrán acceder a todo el complejo, considerado “la cuarta pirámide” por su diseño y su proximidad a las tres grandes pirámides de Guiza.

El GEM alberga más de 57.000 piezas que documentan distintas etapas de la civilización faraónica, y está preparado para recibir hasta 15.000 visitantes diarios. El Gobierno egipcio planea inaugurar por todo lo alto el mayor museo del mundo dedicado a una única civilización.