Descubrieron casas de romanos de “clase trabajadora” en una excavación del metro

Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Superintendencia Especial de Roma del Ministerio de Cultura de Italia que muestra unos restos arqueológicos en la capital de italiana datados entre el final de la República y el inicio del Imperio romano. Foto: EFE - Ministerio de Cultura de Italia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las obras para la construcción de la futura estación de Plaza Venecia, parte del ambicioso proyecto de la línea C del metro de Roma, han sacado a la luz restos arqueológicos de la época romana y medieval, entre ellos un complejo habitacional de varios pisos y antiguos hornos de cal.

Estas ruinas son las primeras encontradas bajo la Plaza Venecia desde que en 2023 comenzaron los trabajos de la línea del metro.

Los restos romanos corresponden a estructuras residenciales y comerciales datadas entre el final de la República y el inicio del Imperio, que podrían asociarse a las ‘insulae’, viviendas colectivas típicas de las clases populares de la Roma imperial, informó este lunes el ministerio de Cultura.

Estas construcciones fueron halladas junto al antiguo trazado de la Vía Flaminia, una de las principales arterias romanas, cuyo recorrido se documenta desde el siglo III a.C. atravesando lo que hoy es el centro histórico de Roma.

Durante las excavaciones también se identificaron restos medievales relacionados con la vía, que en ese período seguía en uso, aunque ya no pavimentada con losas de piedra (basoli), que podrían encontrarse en un nivel más bajo, sino con sucesivas capas de tierra apisonada que se renovaban al deteriorarse.

Del mismo período datan varios hornos de cal descubiertos en la zona, utilizados para transformar mármol en cal viva y ubicados en el límite de la Vía Flaminia para facilitar el transporte de los bloques de mineral.

“Una vez más, la construcción de una estación del metro nos permite redescubrir el pasado de nuestra ciudad”, afirmó Daniela Porro, superintendente especial de Roma del ministerio de Cultura.

Asimismo, destacó “el suntuoso palimpsesto de varias épocas” que ha emergido del subsuelo y que “deberá ser valorizado al máximo en la futura estación”.

La arqueóloga Marta Baumgartner dijo a The Guardian que el descubrimiento “representa una oportunidad extraordinaria para aprender sobre la topografía histórica del centro de Roma”.

La intervención en Plaza Venecia forma parte de las obras para completar la tercera línea de metro de Roma, en construcción desde 2007, que atravesará la ciudad desde el noroeste, pasando por el centro histórico de la capital italiana. Las obras se realizaron de manera que se alivie el tráfico de la capital italiana.

De acuerdo con el medio inglés: “Una estación en Piazza Venezia se concibió por primera vez hace 25 años como parte de la ampliación del Metro C, una línea que conecta los suburbios de Roma con San Giovanni en el centro. Sin embargo, el progreso se vio frenado por investigaciones de corrupción y la falta de financiación, así como por la enorme cantidad de reliquias, incluidos los restos del auditorio del emperador Adriano, que emergieron durante las obras iniciales de preparación”.

La futura estación representa uno de los mayores desafíos de ingeniería de la línea C: estará situada a 45 metros de profundidad, con muros de contención que alcanzarán los 85 metros, además de la complejidad derivada del trabajo arqueológico.

Está previsto que los hallazgos arqueológicos durante las excavaciones se integren en la estación una vez terminada para ser exhibidos. Esta integración se dará con la creación de un museo subterráneo de 85 metros de profundidad y se espera que esté terminado en nueve años.

Para proseguir con las obras, los constructores han tenido que excavar por completo la zona de Plaza Venecia y protegerla con barreras hasta que terminen, no antes de 2030.