El legado de Fernando Botero llega a Singapur

"Autorretrato" (1975) de Fernando Botero. Foto: Cortesía Fundación Fernando Botero

Este 24 de enero, la exposición “Botero en Singapur” será inaugurada en el país asiático. Esta muestra se realizará en el nuevo teatro IMBA (Inmmersive media-based arts), ubicado en Gardens by The Bay, que se ha convertido en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Singapur, recibiendo 18 millones de visitantes al año

Este recorrido por el legado del artista contará con más de 130 obras originales, entre ellas pinturas, dibujos, esculturas de interior y 10 esculturas monumentales que estarán expuestas al aire libre. El proyecto se constituye como la exposición más grande de Botero jamás realizada y hace parte del lanzamiento institucional del IMBA.

“Botero en Singapur marca un momento decisivo para IMBA y nuestra visión de las experiencias culturales en Singapur. Al presentar el legado de Fernando Botero a través de múltiples formatos —públicos, en galería e inmersivos—, esperamos abrir nuevas vías para que el público de todas las generaciones conecte con el arte, las ideas y las historias que perduran", declaró Michael Lee, CEO del IMBA.

La historia entre el artista colombiano y el país asiático comenzó en 2004, cuando por primera vez una exposición de Botero llegó a Singapur. Actualmente, una de las reconocidas esculturas de pájaros esculpidas por el colombiano se encuentra instalada junto al río, en un sector financiero de la ciudad.

“La colaboración con IMBA nos permite presentar la obra de Fernando Botero a una escala y profundidad que reflejan fielmente la fuerza de su legado. Singapur ha ocupado durante mucho tiempo un lugar especial en su trayectoria artística, y esta exposición es a la vez una continuación de esa relación y un nuevo capítulo que invita al público a sumergirse plenamente en su universo. Más que una exposición, esta experiencia busca inspirar alegría, humanidad y reflexión en los visitantes, plasmando la convicción de Botero de que el arte debe ser accesible, emocionalmente resonante y profundamente humano”, manifestó Fernando Botero Zea, co-presidente de la Fundación dedicada a su padre.

La presencia de Botero en Asia ha estado marcada por estrechos lazos que se han venido construyendo desde los años ochenta, cuando el maestro realizó su primera muestra en Japón y, en la década siguiente, tuvo más de siete exposiciones en este mismo territorio.

Posteriormente, sus obras llegaron a Seúl, en 2006 y 2014, y a China, en 2015 y 2016, donde realizó un recorrido por algunos de los lugares más importantes dentro del ámbito cultural de este país, como el Museo Nacional de China en la Plaza Tiananmén en Beijing y el China Art Museum de Shanghái.

El maestro falleció el 15 de septiembre de 2023, a sus 91 años, pero su legado artístico, tanto en el continente asiático como en el resto del mundo, sigue estando vigente. “Botero en Singapur” hace parte de una ruta que llevará las obras del colombiano a otros países de Asia, entre ellos Corea, en el mes de abril, y Taiwán, en agosto.