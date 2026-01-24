Conciertos, teatro y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

La Cinemateca es el Centro Cultural de las Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes. Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

Caminata al aire libre

Esta actividad, pensada para personas de todas las edades para reconocer la riqueza ambiental de Bogotá. Recomienda asistir con ropa cómoda, hidratación y toda la disposición para disfrutar de la actividad.

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026.

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Corredor Ambiental Tunjuelo,

Dirección: Diagonal 50 A # 18 – 48 sur.

Localidad: Tunjuelito.

Yoga en el Centro de Felicidad de Chapinero

Las sesiones serán guiadas por instructores calificados y combinará ejercicios de respiración, posturas físicas (asanas) y relajación.

Lugar: Centro Felicidad Chapinero - Galería oriental piso 11 o Salón del Gimnasio piso 6

Fecha y hora: 24 de enero, 9:30 a. m.

Entrada gratis hasta completar aforo.

Cierre del Festival Filarmónico de La Candelaria

La Banda Filarmónica Juvenil, dirigida por Andrés Francisco Cristancho Cáceres, interpretará un repertorio que incluye obras de Shostakóvich, Sibelius y su célebre mosaico de boleros en el cierre de la quinta edición del festival.

Fecha: Domingo 25 de enero.

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Parque Metropolitano Tercer Milenio.

Dirección: Carrera 10 # 9 – 30.

Localidad: Santa Fe.

Exposición de arte ‘Énergies Désespoirs’

La exposición de arte 'Énergies Désespoirs: Un monde à réparer’ nace de la colaboración entre la agencia de arquitectura francesa Encore Heureux, la sección de investigación en Antropoceno de la École Urbaine de Lyon y el artista Bonnefrite.

Lugar: Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

Fecha y hora: de martes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. y domingo de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Entradas: libre

Show Inmersivo sonoro - French Touch

French Touch revive el auge del french house, la corriente que en los años 90 y 2000 redefinió la electrónica con sonidos filtrados, bases funk y un espíritu elegante y experimental. En la cúpula 360° se vivirá una experiencia inmersiva con una selección curada de artistas y tracks icónicos desde Daft Punk hasta Cassius y Justice, en una atmósfera envolvente donde música, diseño visual y ritmo se transforman en una fiesta sensorial única.

Fechas: 24 de enero.

Horario: 5:00 p. m.

Entrada: con boletería

‘Encuentros: Animando mundos en plastilina’

En el taller, a través de juegos, se podrá crear una micro-secuencia animada usando la plastilina y la imaginación como materiales principales.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Carrera 3 #19-10

Fecha y hora: sábado 24 de enero, 10:00 a. m a 12:00 m.

Entrada libre