María Belén Sáez será la nueva directora artística y ejecutiva del MAMBO

María Belén Sáez es gestora cultural y asumirá la dirección del MAMBO desde septiembre. Foto: Santiago Ramírez Marín

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El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) anunció que María Belén Sáez de Ibarra será su nueva directora artística y ejecutiva. El cargo será asumido a partir del “19 de septiembre, fecha en la que se celebrará la Gala del MAMBO, una noche que reúne a la comunidad del Museo y que dará inicio a esta nueva etapa institucional”, según informó el museo.

Su llegada se da en medio de cuestionamientos y polémicas que arrastra desde hace meses el museo. Las controversias se intensificaron a comienzos de este año , luego de la salida del entonces curador jefe y artístico, Eugenio Viola, y de que exfuncionarios denunciaran presuntas situaciones de maltrato laboral y problemas fiancieros. En febrero, El Espectador documentó al menos 19 salidas de funcionarios durante el último año.

En contexto: Las denuncias y cuestionamientos por las que el MAMBO aún no ha dado una respuesta de fondo

La situación también marcó el fin de la administración de Martha Ortiz, quien renunció la dirección del MAMBO en abril. Ante su salida, Ángela Royo asumió el rol de directora encargada. Esa figura será reeemplazada con la llegada de Sáenz.

Quién es María Belén Sáenz

En el anuncio de su nueva directora, el MAMBO destacó la experiencia en el campo cultural. Según señaló el MAMBO, llega con “una trayectoria de transformación en instituciones culturales, una práctica que ha articulado investigación, creación y gestión pública, y una visión que entiende el museo como un espacio para producir pensamiento, memoria y futuro”.

La institución agregó que su llegada busca “fortalecer el lugar del MAMBO en Colombia y ampliar sus conversaciones con América Latina y el mundo”.

De acuerdo con la información que reseña la revista de la Universidad Nacional, la nueva directora del museo es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con dos maestrías de la Universidad de Londres: una en Asuntos Internacionales, de la School of Oriental and African Studies (SOAS), y otra en Planeación y Políticas Artísticas, de Birkbeck College.

“Curadora de arte y gestora cultural. Desde 2007 está a la cabeza de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Comité de Artes del Banco de la República de Colombia”, se lee en esa publicación.