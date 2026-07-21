El Met Opera vuelve a los cines colombianos con “Aida” y “La viuda alegre” en julio y agosto

"Aida" y "La vida alegre" componen el Ciclo de Verano de ópera en Cine Colombia. Foto: Cortesía Cine Colombia

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Cine Colombia anunció que su Ciclo de Verano de ópera regresará con las obras “La viuda alegre”, de Franz Lehár, y “Aida”, de Giuseppe Verdi. Las versiones presentadas en el Metropolitan Opera de Nueva York volverán a las salas de cine de 14 teatros en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín.

La temporada de verano, de la que hacen parte estas obras, tendrá como únicas fechas el 25 de julio y el 8 de agosto. Con un elenco en el que figuran personajes como Angel Blue, Judit Kutasi, Piotr Beczała, Renée Fleming y Nathan Gunn, las óperas serán presentadas con subtítulos en español y con “las herramientas técnicas del cine, 13 cámaras ubicadas discretamente en el escenario del Lincoln Center, un sonido fiel y sin uso de efectos especiales, permite que los espectadores sean testigos excepcionales para revivir la intensidad y la emoción de la ópera, con la comodidad de nuestros cines”, según mencionaron en un comunicado.

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Estas son las salas de cine en las que se podrá ver el Ciclo de Verano: Multiplex Buenavista (Barranquilla); Multiplex Andino, Av. Chile, Unicentro, Gran Estación, Lumina (Bogotá); Multiplex Cacique (Bucaramanga); Multiplex Chipichape y Unicali (Cali); Multiplex Bocagrande (Cartagena); Multiplex Centro Chía (Chía); Multiplex Fundadores (Manizales); Multiplex Viva Envigado y Santafé (Medellín). La boletería se puede adquirir en taquilla o a través de la página oficial de Cine Colombia y los precios oscilan entre COP 61.000 y COP 74.000.

“La viuda alegre”

Esta opereta de Franz Lehár será presentada el próximo 25 de julio. Con la soprano Renée Fleming encabezando el elenco, la historia de la viuda Hann Glawari cobrará vida. La obra cuenta los planes y tribulaciones del gobierno de Pontevedro para evitar que el dinero de la viuda salga del país. Por lo que idean una estrategia para hacer que el diplomático Danilo, quien en el pasado tuvo una relación con Glawari, se case con ella. Aquí el amor, la política y el poder se inmiscuyen en la vida de la viuda.

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El barítono Nathan Gunn interpreta a Danilo, acompañado por la leyenda de Broadway Kelli O’Hara como Valencienne. La producción cuenta con la dirección y coreografía de Susan Stroman, ganadora de cinco premios Tony, y la dirección musical de Andrew Davis.

“Aida”

Esta es una de las óperas más recordadas de Verdi. Estrenada en 1871, esta obra cuenta la historia de amor imposible entre la princesa etíope Aida, quien fue convertida en esclava, y el guerrero egipcio Radamés, quien le encargan enfrentar al pueblo de su amada. Mientras ambos intentan mantenerse fieles a sus sentimientos, deberán enfrentarse al conflicto entre sus naciones y a Amneris, hija del faraón y enamorada de Radamés.

La obra fue compuesta a partir del encargo del gobierno egipcio y rápidamente se convirtió en una de las más populares, recordada por sus coros y escenas multitudinarias.

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