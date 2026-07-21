El Monte Olimpo busca ser patrimonio mundial de la UNESCO en medio del furor por “La Odisea”

El monte Olimpo, en Grecia, era considerado el hogar de los dioses en la mitología griega. Foto: Cristo Valhos - Wikimedia Commons

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Mientras que “La Odisea” de Christopher Nolan arrasa en taquilla, el Monte Olimpo en Grecia, el mítico hogar de los dioses, aspira a entrar en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La candidatura será examinada hasta el 29 de julio, en la reunión del Comité de Patrimonio Cultural de la organización, en Seúl.

Considerada la montaña más alta de Grecia, con 2.918 metros de altura, este lugar ha reunido no solo historia y mitología, sino que también es uno de los ecosistemas más ricos de Europa.

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Grecia ha buscado reconocimiento para la zona del Monte Olimpo desde 2014 y actualmente espera que se integre en la lista como patrimonio mixto, de manera que se proteja por su importancia cultural y natural.

A pesar de que la gesta por su inclusión en la lista ha estado en marcha por más de 10 años, expertos de organizaciones internacionales como ICOMOS solicitaron más información para reforzar el expediente.

“Según sus observaciones, se requiere una documentación más amplia sobre la importancia internacional de las características geológicas, la biodiversidad y los procesos ecológicos de la zona. Al mismo tiempo se pide que se precise aún más el valor cultural de la montaña, con la propuesta de incluir en la candidatura también el yacimiento arqueológico de Dion, a los pies del Olimpo”, reportó Euronews.

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Durante siglos, esta formación geológica fue asociada con el hogar del rey de los dioses y dios del trueno, Zeus. Por esta razón, en su ladera se encuentran vestigios de la civilización helénica y, además, a nivel ecológico, el Olimpo alberga especies endémicas de flora y fauna.

“El Olimpo es nuestra vida. Es el lugar donde crecimos, el lugar que vemos cada día. Al mismo tiempo es un lugar cargado de mito, historia, biodiversidad, una belleza natural única y una enorme importancia cultural”, aseguró a Euronews el alcalde de Dio-Olimpo, Evangelos Geroliolios.

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Las excavaciones han revelado un templo a cielo abierto que se cree que estaba dedicado a Zeus. “Mientras tanto, los monumentos cristianos, como la Capilla del Profeta Elías, considerada una de las capillas ortodoxas más altas del mundo, y el Monasterio de San Dionisio, reflejan la continua importancia espiritual de la montaña a lo largo de los siglos”, aseguró el Greek Reporter.

Aunque se espera que la popularidad de la montaña crezca tras el estreno de la película de Christopher Nolan, “La Odisea”, algunos han mencionado que este reconocimiento implica una gran responsabilidad y mayor cuidado de la naturaleza en el entorno por el turismo que puede atraer.

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