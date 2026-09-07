El Ministerio de Culturas posesionó nuevos directores del Caro y Cuervo y el Archivo General

Andrés Rafael Ramos (i) y Sergio Esteban Vélez (d), se posicionaron hoy en sus cargos de liderazgo frente a Paola Holguín, ministra de las Culturas. Foto: Cortesía MinCulturas

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La ministra de las Culturas, Paola Holguín, posesionó hoy a los nuevos directores del Instituto Caro y Cuervo y del Archivo General de la Nación.

El Archivo General de la Nación será liderado por Andrés Rafael Ramos, jurista e historiador cordobés, mientras que el Instituto Caro y Cuervo será dirigido por Sergio Esteban Vélez, escritor y comunicador social.

“Con estos nombramientos, el Ministerio de Cultura fortalece la dirección de dos de las entidades más importantes para la memoria histórica, la investigación documental y el patrimonio lingüístico y literario del país”, mencionó la cartera en un comunicado.

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El nuevo director del Archivo General de la Nación, Andrés Rafael Ramos Cabrales es abogado de la Universidad del Rosario con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en historia por la Universidad del Norte y es miembro de la Academia de Historia de Córdoba, “desde donde ha participado en la reflexión sobre la memoria y el patrimonio documental de su región”, mencionó el comunicado.

Adicionalmente, se ha desempeñado como docente investigador de la Universidad del Sinú y en el sector público ejerció como defensor regional de la Defensoría del Pueblo en Córdoba. También es autor del libro El Sinú en la época de la madera: las actividades económicas y empresariales de George D. Emery & Co. (1883-1915), una investigación que examina cómo la región del Sinú se articuló a la economía mundial a través de la explotación maderera durante el periodo de expansión del capitalismo.

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Por su parte, Sergio Esteban Vélez, el nuevo director del Instituto Caro y Cuervo, es comunicador social de la Universidad de Antioquia. Estudió Lenguas Modernas y es magíster en Estudios Hispánicos (Literatura) por la Universidad de Montreal, con estudios adicionales en las universidades de Sherbrooke, Quebec y York.

Vélez ha tenido una trayectoria diplomática y política en la que se ha desempeñado como agregado cultural y encargado de negocios en la Embajada de Colombia en Suiza y Liechtenstein. Además, fue asesor senatorial en el Congreso de la República de Colombia y director de Cultura del Consejo de Cooperación Sur-Sur.

Por otro lado, ha sido columnista cultural y corresponsal de El Mundo de Medellín y analista cultural en Noticias Montreal. También es autos de varios poemarios y de libros de investigación como: El color en el arte moderno colombiano, Manzur en sus propias palabras y Olga Elena Mattei frente al canon de la poesía colombiana de su tiempo.

Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Internacional José María Heredia y los Premios CIPA a la Excelencia Periodística.

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