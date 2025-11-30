Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

El Ministerio de Trabajo se pronunció sobre los despidos en Caracol Radio

Tras la jornada de despidos en Caracol Radio y La W, el pasado jueves, el Ministerio impuso medidas a ambas emisoras para proteger a los trabajadores.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
30 de noviembre de 2025 - 03:13 p. m.
Fachada de Caracol Radio en Bogotá.
Fachada de Caracol Radio en Bogotá.
Foto: Archivo El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Trabajo se pronunció frente a la jornada de despidos masivos que se registró el pasado jueves en las emisoras Caracol Radio y La W, en medio de una reestructuración de ambas empresas que pertenecen al grupo español Prisa.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el ministro Antonio Sanguino se refirió a lo sucedido: “A partir de las labores de inspección adelantadas por su Dirección Territorial de Bogotá, ha identificado violaciones a las normas laborales al interior de CARACOL S.A., específicamente a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, por el despido de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial".

Vínculos relacionados

Murió el guionista de “Shakespeare in Love”, Tom Stoppard, a los 88 años
Imputaron cargos contra el cuarto presunto miembro del comando que robó las joyas del Louvre
El taller de Clemencia Echeverri: la versatilidad y transformación del espacio para su arte

Además, anunció que esta cartera tomará medidas preventivas para proteger a los trabajadores. El ministro Sanguino afirmó que estas medidas serían: “Abstenerse de realizar terminaciones sin justa causa y “mutuos acuerdos” mientras avanza el Proceso Administrativo Sancionatorio que la entidad iniciará de oficio. Y, abstenerse de cualquier acto atentatorio contra la libertad sindical".

El ministerio visitó las instalaciones de la emisora y en el acta de la visita, publicada por La Silla Vacía, las servidoras públicas encargadas, señalaron que se reunieron con las organizaciones sindicales Sintracaracol y Sinprisa. Estas, de acuerdo con el acta, se comunicaron con el ministerio.

Por su parte, Sintracaracol expresó que se enteraron del despido sin justa causa “entre periodistas, productores, locutores, personal del área digital y control máster”, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, entre otras. Contaron en total 40 personas, dato reportado también por Canal 1.

Adicionalmente, ambas organizaciones sindicales aseguraron que no fueron consultados o informados por la empresa sobre loas planes de reestructuración.

Caracol S.A. afirmó que no se trató de un “despido masivo” o “masacre laboral”, contrario a diferentes publicaciones en redes sociales. Afirmaron que el proceso se desarrolló de manera “respetuosa, transparente y objetiva”. Las directivas dijeron al ministerio que para 2026 determinaron la “necesidad de replantear la emisión de algunos programas y el cambio en algunos grupos de trabajo”. Esto argumentado por la situación del mercado de los medios de comunicación y aseguraron que los despidos del 26 de noviembre correspondían a esa adaptación de la parrilla.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Ministerio de trabajo

Caracol Radio

Despidos en Caracol

La W

Despidos en la W

Reestructuración Caracol

Emisoras Colombia

Medios

Medios de comunicación

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.