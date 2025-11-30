El Ministerio de Trabajo se pronunció sobre los despidos en Caracol Radio

Fachada de Caracol Radio en Bogotá. Foto: Archivo El Espectador

El Ministerio de Trabajo se pronunció frente a la jornada de despidos masivos que se registró el pasado jueves en las emisoras Caracol Radio y La W, en medio de una reestructuración de ambas empresas que pertenecen al grupo español Prisa.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el ministro Antonio Sanguino se refirió a lo sucedido: “A partir de las labores de inspección adelantadas por su Dirección Territorial de Bogotá, ha identificado violaciones a las normas laborales al interior de CARACOL S.A., específicamente a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, por el despido de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial".

Además, anunció que esta cartera tomará medidas preventivas para proteger a los trabajadores. El ministro Sanguino afirmó que estas medidas serían: “Abstenerse de realizar terminaciones sin justa causa y “mutuos acuerdos” mientras avanza el Proceso Administrativo Sancionatorio que la entidad iniciará de oficio. Y, abstenerse de cualquier acto atentatorio contra la libertad sindical".

El ministerio visitó las instalaciones de la emisora y en el acta de la visita, publicada por La Silla Vacía, las servidoras públicas encargadas, señalaron que se reunieron con las organizaciones sindicales Sintracaracol y Sinprisa. Estas, de acuerdo con el acta, se comunicaron con el ministerio.

Por su parte, Sintracaracol expresó que se enteraron del despido sin justa causa “entre periodistas, productores, locutores, personal del área digital y control máster”, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, entre otras. Contaron en total 40 personas, dato reportado también por Canal 1.

Adicionalmente, ambas organizaciones sindicales aseguraron que no fueron consultados o informados por la empresa sobre loas planes de reestructuración.

Caracol S.A. afirmó que no se trató de un “despido masivo” o “masacre laboral”, contrario a diferentes publicaciones en redes sociales. Afirmaron que el proceso se desarrolló de manera “respetuosa, transparente y objetiva”. Las directivas dijeron al ministerio que para 2026 determinaron la “necesidad de replantear la emisión de algunos programas y el cambio en algunos grupos de trabajo”. Esto argumentado por la situación del mercado de los medios de comunicación y aseguraron que los despidos del 26 de noviembre correspondían a esa adaptación de la parrilla.