El ministro alemán de Justicia acusa a la Berlinale de tolerar el antisemitismo

El Festival Internacional de Cine de Berlín 2024 (Berlinale), se realizó del 15 al 25 de febrero en la capital alemana. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

"La Berlinale ha sufrido daños porque se permitieron expresiones de antisemitismo sin que nadie hiciera frente a ellas", dijo Buschmann en declaraciones a los medios del grupo Funke.

Le recomendamos leer: “Si uno no fue el mejor rector, al menos puede ser el mejor exrector”

Buschmann dijo que aunque la relevancia penal de lo que ocurrió durante la entrega de premios es cuestión de los tribunales, el juicio político es claro: “El antisemitismo es intolerable”.

Durante la entrega de los premios, el sábado 24 de febrero, se abordó repetidamente el conflicto en Oriente Medio y miembros del jurado y algunos galardonados pidieron un cese el fuego en Gaza y en uno de los discursos el cineasta Ben Russell habló de genocidio.

El palestino Basel Adra pidió detener el envío de armas a Israel y el israleí Yuval Abraham habló de apartheid.

No deje de leer: La fábrica de moneda del Reino Unido presenta una moneda coleccionable de George Michael

Lo ocurrido durante la entrega de premios recibió duras críticas de parte de la comunidad judía alemana y también de parte de diversos partidos políticos porque no se hizo referencia a los atentados del 7 de octubre ni a los rehenes que todavía están en manos de Hamás, la organización declarada como terrorista por países como Estados Unidos.

Buschmann, en sus declaraciones, dijo que el derecho penal alemán tiene herramientas contra diversas expresiones contra el antisemitismo.

Además, el uso de eslogan como “Free Palestine -From the River to the Sea” (Palestina libre-Desde el río hasta el mar) puede llegar a entenderse como una legitimación de la masacre perpetrada por Hamás.

"La exaltación y legitimación de un delito es un delito", dijo Buschmann.

Le recomendamos leer: De los Santos Arias: mirar el mundo desde los ojos de un latinoamericano

El eslogan “From the River to the Sea” apareció en la cuenta de Instagram de la Berlinale durante el fin de semana. El festival se distanció y dijo que su cuenta había sido hackeada y anunció que interpondría una denuncia contra desconocido.

Asimismo, dijo el ministro, el uso de insignias de organizaciones declaradas terroristas por el Consejo Europeo como Hamás es un delito.

La titular de Cultura del Gobierno alemán, Claudia Roth, anunció también una investigación de lo ocurrido durante la entrega de premios.

Cada jueves podrán recibir en sus correos el newsletter de El Magazín Cultural, un espacio en el que habrá reflexiones sobre nuestro presente, ensayos, reseñas de libros y películas y varias recomendaciones sobre la agenda cultural para sus fines de semana. Si desean inscribirse a nuestro newsletter, que estará disponible desde la segunda semana de marzo, puede hacerlo ingresando al siguiente link.