El Mundial en 120 palabras (IX)

El defensor francés #22 Theo Hernández celebra, con el delantero francés #09 Olivier Giroud corriendo detrás, luego de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de semifinales de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Francia y Marruecos en el estadio Al-Bayt en Al Khor, norte de Doha el 14 de diciembre de 2022. Foto: AFP - Agencia AFP

En 1986 llegaron hasta octavos de final y el mundo se aprendió el nombre de su número 10: Timoumi. En los campeonatos de mi barrio siempre hubo alguien, sin ninguna molestia, dispuesto a apretarse una venda en su pierna izquierda, como homenaje arrabalero a Bouderbala, su otra estrella. Después los olvidamos. En este Mundial Marruecos llegó a semifinales y refrendó la memoria con triangulaciones, juego rápido, celebraciones maternales y arrodilladas colectivas mirando hacia la Kaaba. Hoy no alcanzó. Francia dijo desde el principio que no estaba para las reverencias al sentimiento. A veces presta el balón, entusiasma al rival, pero se defiende con nervios alpinos y ataca con velocidad certeza. La final no se salió del libreto. Francia-Argentina: sin pronóstico.

(Semifinal: Francia 2 – Marruecos 0)

