Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

LEGO homenajea a Monet convirtiendo sus nenúfares en un set armable de más de 3.000 piezas

La compañía de juguetes se alió con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para crear un nuevo set armable que homenajeará a Claude Monet, convirtiendo sus nenúfares en un set armable.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
12 de febrero de 2026 - 02:58 p. m.
Imagen de referencia. Lego.
Imagen de referencia. Lego.
Foto: Unsplash
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

LEGO anunció que e 4 de marzo saldrá a la venta un nuevo set que recrea la obra “Puente sobre un estanque de nenúfares” (1889), del impresionista Claude Monet. Con más de 3.000 piezas, 3.179 para se exactos, el nuevo set fue desarrollado en colaboración con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, a quien pertenece la pintura original.

Este es el primer set impresionista que revela LEGO . En el pasado ya habían desarrollado otros productos inspirados por obras de artistas como Vincent Van Gogh. En colaboración con el Museo Van Gogh en Ámsterdam desarrollaron sets de “La noche estrellada” y “Los girasoles”. Otras obras que han hecho parte de la colección de sets de arte de la compañía, lanzada en 2020, han sido “La gran ola” del japonés Hokusai, la “Mona Lisa” de Da Vinci y la “Marilyn Monroe” de Andy Warhol.

Vínculos relacionados

“La tecnología no me preocupa: mientras existan seres humanos, seguirá existiendo el arte”
La hoja de coca como puente entre culturas
Regresa el cine a $8.000 en Colombia: conozca las fechas, películas y salas participantes

“Realmente se prepararon para un desafío, porque hay aspectos de la técnica impresionista que no necesariamente se prestan a ser traducidos a pequeñas piezas de Lego”, dijo Alison Hokanson, curadora de pinturas europeas del Met que se especializa en arte de Europa central y del norte de los siglos XIX y principios del XX.

El producto estuvo en diseño durante más de un año, pues era desafiante encontrar la manera de que los trazos y formas de la obra pudieran ser recreados en piezas de plástico. De acuerdo con Artnet News, los diseñadores de LEGO viajaron a Nueva York para ver los detalles de la obra y, más adelante, curadores del museo fueron hasta Dinamarca para afinar los últimos detalles.

“El equipo creó meticulosamente una superficie táctil 3D colocando capas de mosaicos y placas tanto en direcciones verticales como horizontales, imitando la pincelada y adaptando cuidadosamente la sutil paleta de tonos de Monet dentro de las opciones de colores exclusivas de Lego”, dijo el diseñador de Lego Stijn Oom en un comunicado.

“Reimaginar los matices de la obra original con piezas de Lego requirió abstraer ciertos elementos, conservando al mismo tiempo detalles esenciales de la composición para evocar el estilo artístico característico de Monet. La construcción se transforma con la distancia de observación: los píxeles y las texturas individuales son visibles de cerca, y desde lejos se transforman en un apacible paisaje impresionista, reflejando la naturaleza de las obras posteriores de Monet”, añadió

Con esta colaboración, el museo espera impulsar su objetivo de acercar su colección a la vida de múltiples niños y familias. Con el set se incluirá también un librillo sobre la vida del artista.

En 2022, el artista chino Ai Weiwei, quien es un apasionado de los LEGO, se dio a la tarea de recrear esta obra de Monet con 650,000 piezas . La serie de nenúfares de Claude Monet consta de 250 pinturas al óleo, entre 1840 y 1926.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Lego

Monet

Claude Monet

Impresionismo

Arte

Historia del arte

Nenúfares

Puente sobre un estanque de nenúfares

Monet LEGO

Lego Arte

LEGO Monet Water Lilies

Lego sunflower

nuevos LEGO

LEGO Art

Ai Weiwei

Museo Metropolitano de Arte

Nuev York

MET Nueva York

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.