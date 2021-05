Presentamos un fragmento del artículo “El otro Borges en Colombia. El viaje olvidado de un poeta universal por cuatro ciudades colombianas en 1965”.

Aunque la planeación de la gira estableció que el escritor se ausentaría de Cali en la tarde del sábado 10 de julio para dirigirse a Bogotá (88), llamativamente ese día en horas de la noche todavía se encontraba en la capital del Departamento del Valle del Cauca. (89) No es posible comprobarlo –pero todo indica– que el domingo 11, cuando se desplazaba hacia Medellín acompañado por la Sra. Zemborain, su transporte aéreo realizó una breve escala en la capital de la República. (90) Sin contar con la parafernalia oficial evidenciada en el recibimiento que se le brindó en Cali, Borges fue recibido en la capital antioqueña con evidente respeto, pero sin cúmulo de honores y pompa paralelos. Apenas desde dos días antes de su llegada la prensa de Medellín informó sobre el arribo del ilustre visitante, anunciando los dos eventos principales: encuentro con escritores e intelectuales antioqueños y conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. (91) Valga aclarar que el arribo de Borges se produjo el domingo 11 de julio. En la prensa se le reconoce acertadamente como “prominente poeta” (92), como “uno de los más eminentes cuentistas, ensayistas, y poetas de la Argentina” (93), lo mismo que su “renombre internacional” y su “candidatura al Premio Nobel de Literatura” (94) –aludiendo a la convocatoria del año 1964, cuando concursó llegando al grupo finalista del que resultó seleccionado Jean Paul Sartre, quien desistió de recibirlo–. (95) Cabe resaltar que según el anuncio, contaba en Medellín con “numerosos admiradores” dispuestos a recibirlo “en el aeropuerto Olaya Herrera”, así como su loable propósito personal de estrechar “vínculos afectivos entre los escritores”. Es de suponer que, en el caso de la capital antioqueña, se trataba de aquellos intelectuales a quienes hablaría en la recepción prevista para el domingo 11 de julio, acerca de “cuestiones literarias y sobre los nuevos movimientos del arte en el mundo”. (96)

Todo indica que sus admiradores en Medellín no eran en realidad tan “numerosos” como lo manifestó la prensa, ni tampoco tan extenso el círculo intelectual con el que departió sobre “la literatura argentina del momento” (97), en “mesa redonda” efectuada en el Hotel Nutibara junto con “escritores, periodistas, artistas, [y] estudiantes” colombianos, –cuyos nombres no se expresaron públicamente– pero a quienes, se dice, el intelectual viajante les “expuso brillantes ideas” en la noche de aquel domingo tras llegar a la ciudad. (98) La escasa audiencia en su primer evento se entiende al considerar que se trataba de un día de descanso y de cumplimiento de deberes religiosos, en una sociedad tradicionalista como la antioqueña.

Se puede precisar, de todos modos, que algunos residentes argentinos –integrantes de una pequeña colonia establecida en ese entonces (99)–, caso del Sr. Leonardo Nieto Jarbón, quien había fundado desde 1961 la heladería y pastelería “Versalles”, invitaron a su distinguido compatriota a asistir a la ciudad. En concreto el Sr. Nieto convidó a Borges, además, a asistir a su negocio, cortesía gustosamente atendida por el visitante, quien permaneció un agradable rato en el establecimiento. (100)

El lunes 12 de julio Borges asistió a un almuerzo realizado en su honor en el Club Campestre, en donde fue agasajado –de esa manera precisa– por el alcalde municipal, Evelio Ramírez Martínez, y los distintos secretarios de su gabinete (101) (siendo para ese entonces Secretario de Educación, el profesor Rómulo Naranjo Naranjo). A las 6 p.m. de aquel primer día de la semana (102), en el marco del ciclo “Lunes de las Artes” promovido por la Universidad de Antioquia en su Paraninfo, y atendiendo una invitación concebida para un público más amplio –que aquella previamente extendida al círculo intelectual de Medellín, ahora formulada in extenso por Extensión Cultural Municipal y el Instituto de Artes Plásticas del Alma Mater103–, el destacado visitante pronunció una conferencia dedicada a la “Literatura de Arrabal”. (104)

