El país de Latinoamérica con más de 30 patrimonios de humanidad

La diversidad cultural y patrimonial de México lo ha ubicado en el primer puesto en Latinoamérica con más de 30 patrimonios de la humanidad reconocidos por la Unesco. Además, tiene 23 patrimonios en la lita tentativa.

El país centroamericano cuenta con 27 sitios patrimoniales de carácter cultural, seis sitios naturales y dos mixtos. Esta cantidad de lugares considerados patrimonio implica no solo ventajas a nivel de atracción de turismo para el país que los alberga, también significa responsabilidades de cuidados y preservación de estos sitios.

De acuerdo con la Unesco: “Una vez que un país firma la Convención del Patrimonio Mundial y cuenta con sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, el prestigio resultante suele contribuir a sensibilizar a la ciudadanía y a los gobiernos sobre la preservación del patrimonio. Una mayor concienciación conlleva un aumento general del nivel de protección y conservación de los bienes patrimoniales. Un país también puede recibir asistencia financiera y asesoramiento especializado del Comité del Patrimonio Mundial para apoyar las actividades de preservación de sus sitios”.

Algunos de los sitios de patrimonio inscritos en esta lista son:

Bienes Culturales Centros Históricos: Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco Centro Histórico de Oaxaca y Monte Albán Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes Zonas Arqueológicas: Ciudad Prehispánica de Teotihuacán Zona Arqueológica de Palenque Zona Arqueológica en Paquimé, Casas Grandes Otros Bienes Culturales: El Sistema de túneles y acueducto del Padre Tembleque Las Misiones Franciscanas en la Sierra Gorda de Querétaro

Bienes Naturales Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca Santuario de ballenas de El Vizcaíno Islas y áreas protegidas del Golfo de California El Archipiélago de Revillagigedo

Bienes Mixtos (Culturales y Naturales) La Antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche El Valle de Tehuacán-Cuicatlán



