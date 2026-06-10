El papa León XIV inauguró la Torre de Jesús en la Sagrada Familia y homenajeó a Gaudí

El papa León XIV oficia la misa solemne en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, este miércoles en Barcelona dentro de su visita oficial a España. Al finalizar la misa llegará el acto de bendición de la Torre de Jesús, que se eleva a 172,5 metros y que es la culminación de la Iglesia católica más alta del mundo. EFE/Quique García Foto: EFE - Quique García

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Como parte de su visita oficial a España, el papa León XIV presidió una misa al interior de la Basílica de la Sagrada Familia durante su tiempo en Barcelona. Esta celebración coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto catalán, quien diseñó el templo, Antoni Gaudí.

Además de la misa, el sumo pontífice también bendecirá la Torre de Jesús, la cual fue completada hace algunos meses y con la cual la iglesia está un paso más cerca de estar terminada.

“Es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia”, dijo el pontífice sobre la obra del arquitecto Antoni Gaudí, de cuya muerte se cumplen este miércoles 100 años.

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En la ceremonia también estuvieron presentes el rey Juan Carlos y la reina Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue acompañado por su esposa, Begoña Gómez. Según reportó El País, la misa culminó con la bendición del torre y un espectáculo tecnológico de luz y color creado especialmente para la ocasión.

La eucaristía estuvo, además, acompañada por 400 religiosos, entre obispos y cardenales.

“No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, dijo el Papa durante su homilía.

Además, aseguró que la basílica es un “signo de unidad y de concordia para toda España”. El sumo pontífice recordó que en 2010 el papa Benedicto XVI consagró el templo. “Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. No habitamos una obra inacabada, sino un templo aún en construcción”, afirmó.

Antes de la bendición de la torre, el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, homenajeó al arquitecto Antoni Gaudí afirmando que dedicó su vida a honrar a Cristo. “En el testimonio y la vida del venerable arquitecto de Dios nos impulsan a avanzar sin desanimarnos, poniendo en el centro de nuestras vidas a Jesucristo”, aseguró.

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Al culminar la eucaristía, el papa bendijo la Torre de Jesús, el punto más alto de la basílica. En una oración entre catalán y español dijo: “Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del redentor, que corona esta Basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que, desde este árbol de la vida, ha llegado al mundo entero. Acuérdate, en tu bondad, de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Tú, que iluminaste a tu siervo Antoni Gaudí para dejar las realidades de este mundo y buscar las del cielo, concédenos edificar en medio de los hombres la nueva Jerusalén de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén”.

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