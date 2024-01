El papa se reunió con Martin Scorsese, quien prepara una película sobre Jesús

El papa Francisco (derecha) y el director estadounidense Martin Scorsese (izquierda) estrechándose la mano en la Ciudad del Vaticano, el 31 de enero de 2024. Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT

“El diálogo entre Martin Scorsese y el papa Francisco continúa. Dos hombres de genio y experiencia para quienes la figura de Jesús tiene un encanto y un valor extraordinarios”, comentó en la red social X Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El director, cuya última cinta es Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), prepara desde hace tiempo una película basada en la novela La vida de Jesús, publicada en 1973 por el autor japonés Shasaku Endo, del que ya llevó al cine su obra Silence (Silencio), sobre los jesuitas misioneros llegados a Japón para difundir el cristianismo.

Las obras de Shasaku Endo, reconocido como uno de los autores más destacados del siglo XX, están permeadas por sus experiencias como católico en un país como Japón, en donde es bajo el porcentaje de practicantes cristianos: 1%, de acuerdo con un reportaje publicado por la BBC en 2019.

Dentro de sus obras se encuentran El mar y veneno, Silencio, Escándalo, La muchacha que dejé atrás, El samurái, La vida de Jesús, Río profundo, entre otras. Shasaku Endo falleció el 29 de septiembre de 1996, a causa de complicaciones respiratorias producto de una hepatitis, que lo llevó a estar hospitalizado durante tres meses antes de su deceso.

Scorsese, quien dirigió The Last Temptation of Christ (La última tentación de Cristo, 1988), explicó que quería hacer la película sobre Jesús después de haberse encontrado al papa en mayo de 2023 junto con otro grupo de artistas.

“Respondí al llamamiento que el papa hizo a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús”, anunció en aquella ocasión.

A principios de enero, el cineasta reveló, para el diario Los Angeles Times, que ya el guion del largometraje estaba culminado y que el rodaje se iniciaría a finales de 2024. La película tendrá una duración de 80 minutos y será atemporal, a pesar de que esté ambientada en su gran mayoría en la época actual. Aunque se centrará en las enseñanzas de Jesús, Scorsese pretende alejarse del proselitismo.

“Estoy tratando de encontrar una nueva forma de hacerla más accesible y quitarle la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”, aseveró para el diario estadounidense.

