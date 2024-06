“El peligro de estar cuerda”, una recomendación literaria de Patricia Tamayo

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

El peligro de estar cuerda (2022), recomendación de Patricia Tamayo

Sinopsis: Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas, Rosa Montero nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental. Y lo hace compartiendo con el lector numerosas curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que influyen en la creatividad, y montándolos ante los ojos del lector mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de una investigación.Ensayo y ficción se dan la mano en esta exploración sobre los vínculos entre la creatividad y la locura, y así el lector asistirá en directo al mismo proceso de la creación, descubrirá la teoría de “la tormenta perfecta”, esto es, que en el estallido creativo confluyen una serie de factores irrepetibles, químicos y situacionales, y compartirá la experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en directo, y durante años, muy cerca de la locura.

Lector: “Recomiendo “El peligro de estar cuerda”, de Rosa Montero. Es un libro que se mueve entre la ficción y el ensayo. Ella escribe sobre la enfermedad mental, pero también sobre el proceso creativo y cómo esas mentes de escritores y artistas como Silvia Plath, como Virginia Woolf, entre otros, crean mundos paralelos y pueden tener una disposición más grande a vivir en realidades paralelas y a ser creadoras. Ella dice que todos somos clasificados como raros, pero ella misma lo dice en su libro, no hay nada de raro en ser raro. Todos somos raros en nuestra propia unicidad. Es un libro que me ha gustado mucho por eso, porque pone sobre la mesa un tema que a mí me interesa mucho. Habla también, a nivel un poco investigativo, sobre la neurociencia y cómo la protegemos. La palabra y la narrativa pueden cambiar tu vida y el estilo de Rosa siempre me ha gustado”, Patricia Tamayo, actriz.

Autor(a): Rosa Montero

Género: no ficción novelada

Primera persona del singular (2021), recomendación de Daniel Valero, editor de Política de El Espectador

Sinopsis: Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, reseñas de jazz sobre discos imposibles, un poeta amante del béisbol, un simio parlante que trabaja como masajista y un anciano que habla del círculo con varios centros… Los personajes y las escenas de este esperadísimo volumen de relatos hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y el mundo real. Y nos devuelven, intactos, los amores perdidos, las relaciones truncadas y la soledad, la adolescencia, los reencuentros y, sobre todo, la memoria del amor, porque «nadie podrá arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorados alguna vez en la vida», asegura el narrador. Un narrador en primera persona que, a veces, podría ser el propio Murakami. ¿Es entonces un libro de memorias, unos relatos con tintes autobiográficos o un volumen exclusivamente de ficción? El lector tendrá que decidir.

Lector: “Todo lo que pasa con Murakami, así se llegue–como en mi caso– por la casualidad de un hilo rojo que jamás se rompe, es de una brutalidad que sacude cualquier rutina. Y eso pasó con los ocho relatos que están escritos en las 257 páginas de Primera persona del singular, una obra con la que el autor japonés da a sus lectores un recorrido que va desde los amores nunca olvidados y los no correspondidos de la adolescencia, pasa por esas primeras veces que se graban en el alma y continúa, sin dejar de lado el jazz y la música clásica tan presentes en sus letras, con un poeta del beisbol que se niega a dejar su pasión por un equipo del montón. No tiene pierde y hace que adquirir With the Beatles sea una obligación”, editor Político de El Espectador.

Autor(a): Haruki Murakami

Género: novela literaria

En cartelera

Hecho en Inglaterra: Las películas de Powell y Pressburger (2023)

Sinopsis: Martin Scorsese celebra el legado de los visionarios escritores-directores Michael Powell y Emeric Pressburger, dos de los más grandes cineastas británicos. Con un tesoro de fragmentos de películas y material de archivo, Scorsese investiga el genio e impacto de este dúo en la historia del cine.

Reseña: “El documental empieza contando la obra de estos cineastas desde la perspectiva del director estadounidense, quien recuerda las largas horas frente al televisor impresionado por las historias que Powell y Pressburger llevaban a la pantalla. El primero de ellos era el que tomaba más el rol de director, el segundo el que les daba forma a las historias, aunque ambos aparecían acreditados como productores, directores y guionistas. De todas las películas británicas que se presentaban en la parrilla de las décadas de los 40 y 50, las que siempre emocionaban a Scorsese eran las que tenían el sello de la productora The Archers (en español, los arqueros), que siempre daban en el blanco del interés de este niño de Nueva York.”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): David Hinton

Género: Documental

¿Dónde ver?: MUBI

Días perfectos (2023)

Sinopsis: Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Reseña: “La película tiene una influencia de occidente marcada. La cotidianidad del protagonista es acompañada por una selección musical mayoritariamente anglófona, entre los que se destacan artistas como Patti Smith, The Rolling Stones y Lou Reed. El director alemán le imprime su sello, aunque siempre con el horizonte en el cine del país asiático. Yasujirō Ozu, director japonés de películas como “Primavera tardía” (1949), “Historias de Tokio” (1953) y “El sabor del sake” (1962), es considerado por Wenders como su “gran maestro” y “la figura más importante en la historia del cine”, según dijo en un espacio con la red social de cine Letterboxd”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Wim Wenders

Género: Drama

¿Dónde ver?: Cinemateca de Bogotá

Intensamente 2 (2024)

Sinopsis: Inside out 2, regresa a la mente de una Riley recién entrada en la adolescencia justo en el momento en que el Cuartel General está sufriendo una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...) no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola.

Reseña: “Lo que busca la cinta en su primera entrega es darle cara a las emociones que el niño está sintiendo a través de los personajes y los colores de cada uno. Su creador, Pete Docter, se inspiró en su hija Ellie para escribir la película, preguntándose qué pasaba por su cabeza, qué sentía y cómo lo sentía. Esas preguntas llevaron a que el equipo en el set comenzara a contar anécdotas sobre sus hijos pequeños y, posteriormente, comenzaran una profunda investigación con psicólogos y especialistas para crear a los personajes y entender cada una de las emociones, para plasmarlas de la manera más acertada posible”. Lea aquí el texto completo.

Director(a): Kelsey Mann

Género: animación

¿Dónde ver?: Cinecolombia

En Escena

Exposición: Pulsos del río Bogotá arte-ciencia-comunidad

La Galería Sextante inauguró el pasado viernes 14 de junio la exhibición a cargo del artista a Fernando Cruz y el ingeniero ambiental Luis Alejandro Camacho. La muestra expone por primera vez imágenes en tela y en papel en los que el río Bogotá se revela. Las obras fueron creadas durante un ciclo de talleres y procesos colaborativos en 2023 que conectaron arte, ciencia y comunidad, al poner en diálogo la medición de calidad del río y la creación de imágenes con sus aguas.

Este proceso surge de la técnica artística creada por Cruz que él llama “Aguaauragrafía.” Esta técnica captura el aura del agua y el lugar que él invoca. Toman parte en este proceso varios elementos: el autor y su intención, el lugar, su clima, químicos del cianotipo utilizados en distintos tiempos y orden, el tiempo, el agua y sus contenidos naturales.

Exposición: Encuentros en la fábrica de polvo

El Museo de Arte Miguel Urrutia inauguró el 15 de junio la exhibición “Encuentros en la fábrica de polvo”, una muestra antológica de la obra de la artista María Elvira Escallón, que fue curada por Ana María Lozano. La exhibición cubre un arco temporal que va desde 1997 hasta el presente e incluye en este recorrido nueve obras, varias de ellas instalaciones y videoinstalaciones y de lugar específico, que se verán por primera vez en las salas del Museo de Arte Miguel Urrutia

La obra de María Elvira Escallón comprende diferentes medios como escultura, fotografía e instalaciones. Su práctica ha sido atravesada por procesos de investigación largos y complejos en los que ha dialogado con la historia, los espacios y la arquitectura. La muestra estará abierta hasta el 20 de enero de 2025.

Conciertos: La Filarmónica Joven de Colombia junto a Valeriano Lanchas

La orquesta Filarmónica Joven de Colombia se presentará en seis ciudades de Colombia los primeros días de julio. La agrupación se unirá con el cantante Valeriano Lanchas y el Colectivo Metanoia, un grupo de artistas visuales, para la serie de conciertos. Lina González-Granados, directora de orquesta de la Ópera de Los Ángeles, EE. UU., y ganadora de múltiples reconocimientos como el Premio Especial ECHO del prestigioso concurso ‘La Maestra’, dirigirá la orquesta joven por primera vez.