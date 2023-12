“El piano condensa todas las combinaciones tímbricas en un solo instrumento”

James Fernández, samario, y quien empezó a estudiar música en Bogotá. Foto: Oficina de Comunicaciones del Conservatorio del Tolima

¿Cuál es su trayectoria?

Soy oriundo de la ciudad de Santa Marta, me fui a estudiar a los 18 años a la ciudad de Bogotá y me hice músico pianista, concertista de la Universidad Nacional de Colombia, donde tuve la oportunidad de trabajar durante nueve años y medio. Junto a ello también me formé como abogado y tengo varias especializaciones y maestrías a nivel de posgrado. Comparto la fortuna de ser abogado, de conocer todo el tema jurídico y soy profesor universitario de una facultad de derecho en la ciudad de Ibagué. Aparte de eso hago todo el trabajo como representante legal y rector, para lo que se requiere ser músico.

¿Qué eventos tienen para 2024?

Tenemos tres eventos que son muy grandes del Conservatorio del Tolima. El primero es el Encuentro Universitario Polifónico de Coros, que será en el mes de mayo. Seguidamente tendremos, para el segundo semestre, el primer concurso en Latinoamérica que se denomina Colombian International Piano Competition Blanca Uribe 2024, del 12 al 26 de octubre. Y, por último, el Colombia Master Class Conservatorio del Tolima, donde invitamos a artistas internacionales de diferentes instrumentos, como el violín, el piano, los instrumentos de viento y el clarinete, así como la cátedra de canto, a impartir clases maestras.

Le sugerimos: Los guerreros impasibles: diez años sin el maestro Armando Villegas

¿Qué es el Colombian International Piano Competition Blanca Uribe 2024?

Hay una iniciativa de Colombia para tener un concurso de piano y poder convocar a la comunidad internacional. Están las inscripciones abiertas hasta el 29 de marzo de 2024 y la fase presencial se hará del 12 al 26 de octubre con jurados internacionales. También llega el piano más importante a Colombia, que es el Facioli 308, F308. Se ha hecho una negociación directamente con Italia para traer el mejor piano europeo a una sala de conciertos colombiana. Lo hacemos en ocasión del concurso y, sobre todo, porque es un homenaje del legado que deja la pianista más importante en 200 años de Colombia, que es la maestra Blanca Uribe.

Hablemos sobre el Festival de Coros...

El Polifónico de Coros es realmente la expresión cultural más importante. Es un evento en el que se presenta un grupo de intérpretes, músicos ibaguereños, que se conoció a nivel mundial, que tuvo muchísimos años de representación mientras estuvo viva Amina Melendro de Pulecio, que es una de las grandes gestoras culturales de la ciudad de Ibagué. La idea es poder reavivar lo que es la experiencia coral en Colombia con coros a nivel de educación superior.

¿Cómo es reavivar esa experiencia coral en el país?

Lo que significa para nosotros es decirles a las nuevas generaciones que el primer instrumento que tenemos para cultivar es la voz. No tenemos que invertir tantos recursos en comprar un instrumento, sino que todos los seres humanos tenemos la voz. La idea es poder reavivar la experiencia coral, lo que es el trabajo grupal de las diferentes voces, lo que son la voz de los sopranos, la mezzo soprano, el tenor, los barítonos, los bajos y poder hacer una masa coral que le permita compartir a través de una experiencia musical lo que es la experiencia coral y el manejo de la voz.

Le recomendamos: Las preocupaciones por la prohibición de libros en escuelas de La Florida

Siendo pianista, ¿qué elementos, además de los evidenciables, diferencian la voz del piano?

Para organizar la masa coral necesitamos voces principales: la soprano, la mezzo soprano, los tenores, barítonos y los bajos. El piano tiene una experiencia maravillosa, porque es el resumen de todos los timbres musicales que conocemos. En un piano tienes toda una orquesta, porque están todos los timbres que se emiten desde los diferentes instrumentos. El piano tiene la capacidad de poder condensar todas estas combinaciones tímbricas en un solo instrumento. Lo que se busca es una armonía y un equilibrio sonoro a través de este tipo de experiencias, y los coros lo hacen, pero a partir de la masa coral, que son muchos integrantes de un coro que se requiere para efectos de poder generar esa masa y ese ambiente sonoro con los diferentes timbres que se ofrecen desde la música y desde los instrumentales.

En su experiencia, ¿qué es lo más bello que ofrece el piano?

Es ese equilibrio entre la línea armónica y la línea melódica, de poder acompañar una melodía con un mismo instrumento, mientras otros requieren instrumentos adicionales para poder hacer ese tipo de acompañamientos a la melodía o poder desarrollar una línea armónica en un mismo instrumento. El piano te permite lograr esa sensibilidad interpretativa, sonora, y esa capacidad de poder representar todos esos sonidos en un mismo instrumento.

¿Qué representa el piano en su vida?

Realmente el piano es el equilibrio de mis emociones y del alma. Es esa reflexión maravillosa que te produce escuchar una melodía en cualquiera de los géneros, no solamente en la música erudita. La música está hecha para expresar las emociones de los seres humanos y sobre todo las emociones de una sociedad. Es la que genera esas sensaciones de equilibrio, que los seres humanos necesitamos muchas veces expresar, no con las palabras, pero sí con los sonidos que nos ofrecen los instrumentos musicales.

Podría interesarle: Batallas legales a la vista ante el fin de los derechos de autor de Mickey

¿Cuál cree que es el papel de la música en la sociedad colombiana?

Generar un equilibrio entre lo que es el respeto, lo que es la transparencia y lo que es generar nuevos escenarios, escenarios culturales que le permitan a la sociedad vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía. La música es una gran propuesta para poder generar esos escenarios de paz que se requieren con un enfoque territorial, reconociendo los diferentes géneros, las diferentes culturas musicales, pero la música juega un papel importantísimo para esa paz que anhelamos todos. Toca trabajar fuertemente desde el enfoque territorial para poder generar ese reconocimiento a la gente, a las diferentes culturas musicales.