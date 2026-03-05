Publicidad

El presidente Petro aparecerá en la película sobre el Almirante Padilla: esta es la foto

La compañía productora confirmó a El Espectador que el presidente Petro tendrá un cameo en la película sobre el Almirante Padilla.

Redacción Cultura
05 de marzo de 2026 - 05:20 p. m.
Fotografía del rodaje de la película sobre el Almirante Padilla con parte de l elenco: Gustavo Petro (d), Cuba Gooding Jr. (c) y Lucho Velasco (i).
Fotografía del rodaje de la película sobre el Almirante Padilla con parte de l elenco: Gustavo Petro (d), Cuba Gooding Jr. (c) y Lucho Velasco (i).
Foto: Cortesía Daniel Coronell
Una fotografía muestra al presidente Gustavo Petro junto al actor Cuba Gooding Jr., quien protagonizará el filme sobre el almirante José Prudencio Padilla. En esta imagen, el presidente aparece con un uniforme militar de época y se especuló sobre su papel en el largometraje.

El Espectador pudo confirmar que el primer mandatario tendrá un cameo en la película. Por otro lado, Coronell comentó que el nombre de este proyecto es, por ahora, “Padilla: Black angel of freedom” y que Petro aparecerá en la escena 23.

También se supo que Mauricio Navas será el guionista del proyecto y que el coprotagonista será el actor Lucho Velasco. La película será rodada en inglés y el único actor extranjero será el protagonista. Este diario pudo conocer que se buscaron actores colombianos con el único requisito de que hablaran este idioma. La productora, además, afirmó que el doblaje al español será realizado por los mismos actores colombianos que participarán.

La compañía productora también confirmó que ya culminó el rodaje. Algunas de las locaciones fueron Villa de Leyva, Cartagena, Boca Chica y Bogotá. Otros actores de elenco son Carolina Guerra, Mario Ruiz, Nina Caicedo e Indira Serrano.

Jorge López(60581)Hace 21 minutos
Qué payasada, el que paga la pieza pide el papel, megalomanía de un enfermo !
CR (qofpn)Hace 51 minutos
Que payasada. Debería tener su cuerpo y mente orientado a otros asuntos.
felix correa chavarriaga(32221)Hace 1 hora
esto ya es hasta simpatico , es polifacetico el hombre
