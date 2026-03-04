Ganador del Óscar protagonizará una película encomendada por Petro sobre Almirante Padilla

Actor estadounidense, ganador del premio Óscar al mejor actor de reparto en 1997 por su actuación en el filme Jerry Maguire. Ha tenido numerosos papeles destacados en películas, como Me llaman Radio, Hombres de honor o Pearl Harbor, entre otras. Foto: Óscar Pérez

Recientemente se conoció que el actor estadounidense Cuba Gooding Jr, ganador de un Premio Óscar en 1997, se encontraba en Colombia rodando un largometraje sobre el almirante José Prudencio Padilla.

La película fue anunciada el pasado 20 de diciembre desde Cartagena. La producción está a cargo de RTVC y es financiada por el Ministerio de las TIC. Para ella se invirtieron COP 15.891 millones, equivalentes a USD 4 millones, y se espera que su estreno se de en salas de cine, Señal Colombia, RTVC Play y otras plataformas de streaming a mediados de año.

“La película del Almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y orgullosa de nuestra cultura. Me place que este anuncio se haga desde Cartagena, junto a las familias y marineros que inspiran admiración“, señaló la ministra TIC, Carina Murcia.

Según informaron, el filme hace parte de una iniciativa del gobierno para resignificar y rescatar figuras de la historia del país. Según dijo la ministra Murcia a Caracol Radio, tras su posesión, llamo a la actriz y directora del Festival Smartfilms, Yesenia Valencia, para comenzar a trabajar en la producción.

“Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional, como me lo recomendó el presidente, que me dijo: ‘Yesenia, ponga al almirante José Padilla en el corazón del mundo entero’. Me dio la referencia del gran almirante Nelson y yo le dije: ‘cuente con eso, vamos a hacer que un ganador del Óscar represente a nuestro héroe colombiano’”, dijo Valencia, de acuerdo con Caracol Radio.

Por su parte, el presidente Petro se refirió a la película a través de su cuenta de X diciendo: “Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”.

El filme sobre el Almirante Padilla, una encomienda del presidente Petro

En octubre de 2023, el primer mandatario le concedió el grado honorífico de Gran Almirante a José Prudencio Padilla que marcó el inicio de una serie de homenajes a 195 años de su fusilamiento.

Dentro del acto, se resaltó el origen indígena y afro de Padilla, pues nació de madre wayuu y padre mulato en un caserío de Riohacha, en el departamento de La Guajira, conocido como Camarones, el 19 de marzo de 1784.

Al Almirante Padilla se le reconoce por su papel en la batalla del lago de Maracaibo en 1823, la cual el presidente consideró crucial para que los países hispanoamericanos mantuvieran su independencia y que es recordada como la conquista del mar por parte del ejército libertador.

“Nosotros no tenemos la valoración de la historia de esa manera, se nos volvieron más importantes las batallas de Bolívar, de Santander y olvidamos al negro, al indígena y sobre todo en la importancia estratégica del lago de Maracaibo. Sin el almirante Padilla nosotros no hubiéramos construido nuestras repúblicas. Se le debe la libertad y la independencia a un negro, a un indígena”, aseguró el presidente Petro durante la sanción del ley.

Tras la sanción, el presidente encomendó a RTVC realizar una película sobre la vida del almirante.

