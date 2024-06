El primer ministro de Canadá pidió al Vaticano que devuelva piezas indígenas

Papa Francisco (R) saludando al Primer Ministro canadiense Justin Trudeau (L) durante una reunión bilateral el segundo día de la cumbre del G7. Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT

Luego de que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se reuniera con el Papa Francisco en el marco del G7, que se desarrolló en Italia, manifestó que le pidió al sumo pontífice de devolver las piezas arqueológicas pertenecientes a las comunidades originarias de su país, que actualmente están en los Museos Vaticanos.

“Agradecí a su Santidad por emprender el trabajo de reconciliación y abogué por el siguiente paso: devolver los artefactos culturales del Vaticano a los pueblos indígenas de Canadá”, escribió en sus redes sociales. Este pedido de Trudeau no es fortuito, sino que se alinea a los planes presentados por el Papa de retornar estos objetos a su país de origen. “La restitución de las cosas indígenas: esto está pasando, con Canadá, al menos estábamos de acuerdo en hacerlo”, dijo el sumo pontífice en una rueda de prensa de 2023.

Sin embargo, en marzo de este año, el periódico Globe and Mail publicó una investigación en la que detalló que a pesar de los compromisos asumidos por la Iglesia Católica de devolver dichos bienes culturales, no se reportan mayores avances. No obstante, el profesor Cody Greau, especialista en historia y estudios en la Western University aseguró que las declaraciones del mandatario canadiense pueden tener incidencia en esa labor. “Creo que el hecho de que Justin Trudeau haya hecho una declaración tan destacada en las redes sociales sobre este tema específico será un punto de inflexión en algunos aspectos”, aseguró.

Hasta el momento, se desconoce cuántas piezas indígenas están bajo el poder del Vaticano. Solo hace algunos años, en 2022, durante una exposición para líderes indígenas en el Museo Etnológico del Vaticano, se identificaron un kayak Inuvialuit centenario del Ártico occidental, guantes de cuero Cree bordados y máscaras faciales talladas Salish de la costa oeste.

Según reportó el medio The Art Newspaper, la Iglesia Católica administraba la mayoría de las escuelas residenciales en Canadá (parte de lo que muchos activistas han denominado un “genocidio cultural”) y la exhibición provocó llamados a la repatriación por parte de muchos representantes indígenas como parte de un proceso de reconciliación más amplio.

“No sabemos si el Vaticano tiene objetos Haida porque nunca respondieron a nuestras preguntas”, dice Jisgang Nika Collison, director ejecutivo y curador del Museo Haida Gwaii, que ha estado buscando la repatriación de objetos culturales a nivel nacional e internacional. Collison añade que se escribieron cartas al Vaticano a partir de la década de 1990 y hasta el año pasado, sin respuesta.

Y añadió que: “una de las 400 instituciones coloniales que pueden haber adquirido objetos culturales bajo coacción o mediante robo. La mayor parte de las adquisiciones de piezas ancestrales históricas en varias tierras indígenas se produjeron durante el apogeo del genocidio”.

Collison dijo que algunos de los objetos pueden haber sido prestados o regalados al Vaticano por otros museos. “La mayoría de los museos coloniales de los estados-nación, si tienen una colección indígena histórica, entonces la probabilidad de que sean retirados bajo coacción es más probable que no. Apoyamos mucho que todas las instituciones coloniales den un paso al frente y hagan lo correcto”.