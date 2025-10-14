“El reto de este libro fue describir a mi madre sin juzgarla”: Arundhati Roy

En 1997, Roy recibió el Premio Booker por su novela "El dios de las pequeñas cosas".

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escritora india Arundhati Roy, conocida por The God of Small Things (El dios de las pequeñas cosas, 1997), evoca la relación complicada que tuvo con su madre en su último libro, Mother Mary Comes To Me, y aseguró que ahora, que es adulta, ha dejado de hacer las cosas por ella.

Roy, que presentó una edición en español (Mi refugio y mi tormenta), contó que su madre, fallecida en 2022, fue una mujer indómita, que contribuyó a moldear su carácter, su forma de ver el mundo y de escribir: “Mi madre me enseñó a escribir y luego se cabreó por la escritora en la que me convertí, me enseñó a pensar y se enfadó por mi manera de hacerlo, me enseñó a ser libre y se enfadó porque yo buscase la libertad”, explicó Roy.

Es precisamente en el momento de la muerte de su madre cuando la autora inicia la narración, tras sorprenderse de su propia reacción por la pérdida: “No es que esperara a que ella muriera para escribir este libro, sino que, cuando murió, me quedé sorprendida de lo mucho que me afectó porque teníamos una relación muy complicada. No entendía cómo podía estar tan triste”, confesó.

Para su hermano, por el contrario, no fue así, ya que él “tenía claro que era una mujer cruel y que no la quería”, en palabras de Roy. Pero ella lo ve de manera diferente: “Todos los humanos somos imperfectos y no tenemos que estar de acuerdo en todo para amarnos”.

Asimismo, rechazó recriminar a su madre la actitud que tuvo con ella. “Hay una tendencia a culpar de todo lo que te sucede en tu vida adulta a tu madre, pero a mí me parece que eso significa que no has crecido”, comentó.

“He escrito este libro porque quería compartir la figura de mi madre con el mundo, no porque quisiera que ella estuviera de acuerdo. Es mi manera de hablar con ella”, explicó la escritora india. Mientras escribía, sintió en varios momentos cómo su madre todavía peleaba con ella. “Era como si todavía estuviera aquí”, aseguró.

Roy aclaró que en el libro “no hay juicios” contra la mujer que la crio. “Podría haber fracasado en mi vida, dedicarme a vender drogas o ir a la cárcel, tal vez no hubiera sido capaz de escribir este libro, pero no fracasé”, precisó la autora.

“No siento que tenga que perdonarla, solo era su personalidad. No me siento mal por la relación que tuve con mi madre, ni pienso que ninguna de las dos hiciera nada malo. El reto de este libro fue describir a esa mujer sin juzgarla, sin meterla en un paquetito y encasillarla. Nunca dejé de amarla”, admitió la escritora. Y celebró que ambas lograran “sobrevivirse” la una a la otra.