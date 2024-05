El sentido del orden se construye bajo la sombra que proyectan los muertos

“El sentido del orden”, del escritor Alejandro Moreno, es la primera obra de ficción del autor. Foto: Cortesía

En el marco de la Feria del libro se presenta “El sentido del orden” libro de cuentos –ganador del Premio Nacional de Libro de Cuento Julio Pardes 2023—promovido por el Instituto Distrital de las Artes, IDARTES y Taller de Edición Rocca. Corresponde a la primera obra de ficción de Alejandro Moreno, autor bogotano que ha sido colaborador de El Espectador, algunas publicaciones del grupo Semana y Relatto, portal especializado en crónicas. Actualmente reside en Buenos Aires donde cursa una Maestría en Escritura Creativa de la Untref.

El jurado del premio estuvo conformado por Mery Yolanda Sánchez Bocanegra, Juan Camilo Rincón Bermúdez y José Zuleta Ortiz. El veredicto fue anunciado a finales del año pasado y constituye una de las novedades presentadas durante la FILBO que culmina el próximo 2 de mayo.

Cada uno de los ochos relatos de “El sentido del orden” es una exploración del duelo. De cierta manera, los personajes de estos cuentos nacen junto a los muertos y están atravesados por la pérdida. Padres, hijos, nietos, amigos o testigos ocasionales buscan a tientas comprender un mundo que ha cambiado solamente para ellos. El único consuelo, acaso está en el milagro de la palabra. Los muertos proyectan una sombra y un destino sobre los vivos, El sentido del orden se construye bajo esa sombra.

Según la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de Sofoco: “Las narraciones de este libro abordan lo cotidiano, pero también se asoman al desconcierto y al misterio insondable de la muerte. Hay en su escritura una conciencia de la materialidad del lenguaje, un trabajo atento con el peso y la textura de las palabras.

“Gracias por enseñarme el sentido del orden era la frase que me obligaban a decir en mi casa cada vez que me corregían dice Alejandro Moreno en relación con el título de su primer libro. La frase sobrevivió a los años, como si se hubiera hecho un nido en mi oído y en mi memoria afectiva. Mucho después esa frase, una pequeña piedra de palabras, terminó por ser el cimiento de un cuento y luego de un libro. Durante varios meses viví de noche para escribirlo, como si lo estuviera velando. Desde entonces han ocurrido muchas cosas: el libro pasó por varios ojos, tocó puertas que parecían abrirse y yo me fui a vivir a otro país sin dejar de esperar que el libro encontrara su camino. En noviembre del año pasado tuve la suerte de que un jurado considerara que merecía el premio Nacional de libro de Cuentos Julio Paredes”, relata el autor del libro ganador entre 88 propuestas participantes de la convocatoria.

Presentación del libro “El sentido del orden” en la FILBO

El autor presentará su libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá este 1 de mayo. Se hará en el pabellón de la Alcaldía Leo por la naturaleza a las 2:30 p. m. Participan el escritor Alejandro Moreno, el jurado del premio de libro de cuentos Juan Camilo Rincón y la editora de Taller de Edición Rocca, Camila Rocca.