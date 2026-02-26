El Teatro Colsubsidio presenta su agenda para este 2026: conozca los eventos y conciertos

Cartas a Papá Noel, obra realizada en el teatro Colsubsidio en Bogotá. Foto: Jhon Jairo Ortiz Herrera - Cristian Garavito / El Espectador

El Teatro Colsubsidio presentó su agenda cultural oficial para este año. Dentro de la oferta se incluyeron festivales temáticos, conciertos, presentaciones nacionales e internacionales y eventos académicos para todas las edades.

“Esta temporada reafirma nuestro compromiso con la calidad artística, la diversidad de géneros y la construcción de públicos. Queremos que el Teatro Colsubsidio continúe siendo un espacio de encuentro para las familias, las empresas y todos los ciudadanos que encuentran en la cultura una experiencia significativa”, dijo Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio.

En 2026, este escenario cultural será el punto de encuentro para el Festival Internacional de Tango, el cual se desarrollará el 26, 27 y 28 de febrero. Los asistentes también podrán disfrutar del Festival Colombia Puntos Cardinales, que celebrará la diversidad musical de las regiones en el país y que contará con agrupaciones como Herencia de Timbiquí.

A esta programación se suma el Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas en marzo, la Bienal de Flamenco estación Bogotá en abril, el Festival Autores Materiales en mayo y otros festivales dedicados a géneros como la cumbia dinamita, el hip hop, el jazz y la música y cultura afro.

De la misma manera, la música sinfónica contará con un espacio dentro de la agenda, con las presentaciones de Pedro Aznar Filarmónico y Yuri Buenaventura Filarmónico. También se tendrá la presencia de referentes del ámbito clásico, como la Orquesta de Cámara de La Habana y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Otros eventos destacados de la programación serán la presentación del Ballet Nacional de Cuba y la temporada navideña de MISI, escuela y productora de teatro musical de la Universidad del Rosario.

Además, este escenario recibirá a figuras destacadas de la música latinoamericana, como Jorge Velosa, exponente de la música carranguera en Colombia; Piero, cantautor ítalo-argentino reconocido por sus aportes a géneros como la trova y el rock; y la Orquesta Aragón, agrupación que le ha dado vida al tradicional son cubano.

El Teatro también celebrará el aniversario número 35 del Grupo Galé, conjunto de salsa colombiana e incluyó en su agenda los conciertos de los Billo’s Caracas Boys, orquesta venezolana, y Los Corraleros de Majagual, conjunto colombiano, ambos representantes de la música tropical en la región.

La historia del Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez se remonta a 1981, cuando un concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven se convirtió en la primera de muchas interpretaciones que se darían en este escenario.

Ubicado en la Avenida El Dorado #25-40, este lugar fue nombrado en honor al fundador de esta caja de compensación. En 2025, tuvieron más de 70 eventos y lograron la asistencia de aproximadamente 75.000 personas. Con esta nueva programación, el Teatro Colsubsidio seguirá consolidándose como un punto de encuentro cultural en la capital.