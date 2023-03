“El teatro experimental se desarrolla buscando nuevas formas y lenguajes”

Desde el 2006, Luisa Castillo se desempeña como productora general de la Compañía Bendito Teatro. / Cortesía Foto: Cortesía

¿Qué es el Slam Internacional de Teatro?

El Slam de Teatro Latinoamericano es una residencia de artes escénicas, que se realizó por primera vez en Ciudad de México del pasado 6 al 10 de junio, donde participaron el Teatro Experimental La Mama, el Centro Cultural El Hormiguero y Ajedrez Eventos y Soluciones.

Tiene como finalidad difundir el teatro experimental a nivel internacional, a través de las diversas motivaciones como la búsqueda espontánea por generar acciones sociales, rebeldes o provocadoras, o probar ejercicios con el fin de desencadenar un resultado inesperado del acontecimiento dramático. Se busca generar un medio de creación donde se logren expandir las fronteras del teatro en vivo, así como la creación de espacios internacionales para la difusión y la realización de teatro experimental, en pro de temas sociales latinoamericanos. Es por esto que cada versión irá sumando un nuevo país latinoamericano como participante y se irá cambiando el país anfitrión.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

Nuestro primer encuentro latinoamericano de Slam de teatro nace fue en Ciudad de México, de la idea de nuestro director Pablo Fernando Ramírez Alcázar, que con el recorrido que ha transitado a lo largo de su vida profesional ha descubierto la necesidad de crear una red internacional en las artes escénicas para lograr un proyecto visionario con el cual desea crear fusiones internacionales para crear una nueva manera de hacer teatro experimental. Con esta idea y un gran equipo de producción, logramos llevar a cabo nuestra primera residencia haciendo mancuerna con el Teatro Experimental La Mama Colombia y el Centro Cultural El Hormiguero en Ciudad de México.

A principios de septiembre del 2021 nos dimos a la tarea de reunirnos y armar un comité artístico y un comité operativo para darle forma a este proyecto. De esta manera crear nuestra primera convocatoria y así buscar a nuestra primera generación de residentes.

De la mano de personas especializadas en las artes escénicas y la producción, logramos armar nuestro primer Slam de Teatro Latinoamericano.

Le sugerimos: Falleció a los 88 años Kenzaburo Oé: el dolor, esa resignificación de la vida

Cabe mencionar que fue un trabajo constante de investigación y análisis para armar el contenido ideal y lograr llegar a aquellos artistas multidisciplinarios que pudieran alimentar y darle cuerpo a nuestro proyecto.

¿Por qué es importante resaltar el teatro experimental en Colombia?

El concepto de teatro experimental se ha mantenido, sin embargo, lo que va cambiando y evolucionando es qué tipo de teatro se considera experimental, ya que con el paso del tiempo movimientos y formas que se consideraron experimentales van entrando y siendo parte de lo que se considera teatro tradicional, y nuevas formas y movimientos más vanguardistas y disruptivos se van nombrando como experimentales.

Por esto es importante resaltarlo, ya que es la forma de evolución del teatro, es la búsqueda constante de formas de expresión nuevas. Si no existiera el teatro experimental, seguiríamos con el formato de teatro nacido en Grecia.

¿Qué esperan transmitir al público?

Más que transmitir algo en concreto, esperamos enamorar al público. Tanto al público que es asiduo a asistir al teatro como a quienes nunca lo han hecho. Además, nos parece muy atractivo abrir parte del proceso. Una de las características que tienen en común tanto el teatro tradicional como el experimental es que se trabaja a puertas cerradas. El proceso creativo es una actividad excluyente en la que solo participan los integrantes del proyecto artístico y algunas veces algún invitado a conocer del proceso y otorgar su feedback. Pero lo que suele ocurrir es que lo que llega al público es el resultado final, muy pocas veces se conoce el origen de esa idea y mucho menos la forma en que se llegó al resultado final.

Una de las cosas que más nos entusiasman del Slam es que el público participa en varias instancias de este proceso creativo, está presente al momento en que los participantes reciben el desafío que tienen que desarrollar, está presente en los conversatorios y charlas que encaminan ese desafío y posteriormente puede presenciar el resultado al que se llegó. Por supuesto que parte del proceso creativo es a puertas cerradas, y esto es en parte para cuidar a nuestros residentes y su espacio creativo. (que creemos tiene que ser lo más protegido posible, para que puedan experimentar y crear con absoluta libertad. Recordemos además que ellos se conocerán en la primera jornada de trabajo, no se trata de una compañía que se junta nuevamente a ensayar o crear un montaje) y, por otro lado, porque nos parece interesante que parte del proceso sea cerrado, para poder sorprender al espectador.

Le recomendamos: El legado literario de Federico y José Luis Díaz-Granados

¿Cómo se ha desarrollado este tipo de teatro en el país?

La verdad, no soy una gran conocedora de la realidad del teatro colombiano, yo soy gestora en mi país, Chile, y una de las cosas maravillosas que tiene el ser parte de este proyecto es ir conociendo y aprendiendo de las realidades y experiencias de los otros países.

Claramente, Teatro La Mama es un referente de teatro experimental en Bogotá y en todo el mundo, desde su fundación en Nueva York, y ha sido un placer gigante escuchar las experiencias del director artístico de Teatro La Mama Colombia. Édgar, además de ser un maravilloso director, es un artista con todo lo que eso implica y además un gran formador, que goza intercambiando experiencias y se toma el tiempo de ir enseñando y aclarando conceptos. Es un gran privilegio contar con él en el equipo.

A pesar de no ser una gran conocedora de la historia del teatro experimental colombiano, me imagino que es similar al resto de los países y, por lo tanto, al mío. El teatro experimental se va desarrollando en la medida que elencos y directores están dispuestos a buscar nuevas formas y lenguajes, algunos funcionan y otros no, algunos permanecen (y son los que pasarán a formar parte de la historia del teatro experimental) y otros no. Y con el paso del tiempo, esas formas que nacieron como experimentales ya no son tan novedosas y aparecen otras nuevas. Las anteriores no desaparecen, solo dejan de considerarse vanguardistas y así va avanzando y evolucionando la historia del teatro. Además, tenemos que considerar que uno de los desafíos al hacer teatro, además de provocar al espectador, es denunciar o mostrar realidades y es esto lo que también hace que se vaya avanzando, ya que la realidad va cambiando.

Podría interesarle: Conozca a los ganadores de los Premios Óscar 2023

¿Qué logra el teatro experimental que otras formas de teatro no?

Gracias a su gran libertad al crear (tanto en contenido como en lenguaje y forma), tiene la posibilidad de ir al ritmo de los tiempos, de ir adaptándose a los cambios. Un ejemplo cercano y reciente es la pandemia. En Chile estuvimos mucho tiempo encerrados en nuestras casas sin poder salir más que una o dos horas diarias y solo para la realización de ciertas actividades… y esto automáticamente cerró las salas de teatro y las salas de ensayo y acabó con la posibilidad de reunirnos a hacer teatro y se buscó la forma. Al poco tiempo de comenzado el encierro comenzamos a crear montajes por Zoom, en directo, en comunicación con el público y nació una nueva forma, un nuevo lenguaje.

¿Qué temáticas se exploran en el Slam de Teatro?

Cada Slam trae temáticas diferentes, en el de México del año pasado se trabajaron temas como frontera-migración, violencia de género e identidad-comunidad, y sobre eso se trabajó en los desafíos, muestras, conferencias y conversatorios. Para el Slam de este año una de las cosas que se conversó en las reuniones de creación y coordinación fue si se trabajarían los mismos temas o se buscarían algunos nuevos y nos pareció coherente (con nuestro motivo de reunión, que es la experimentación) buscar temas nuevos a trabajar y, por supuesto, la pandemia fue parte de esas nuevas realidades a enfrentar, por lo que los temas a trabajar en esta versión 2023 serán presencia, diálogo y contacto.