“Electra”, la tragedia griega que regresa a las tablas de Ditirambo para su función 100

"Electra en la tumba de Agamenón", de Frederic Leighton (1869). Foto: Wikimedia Commons

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La versión renovada de la tragedia griega “Electra”, escrita por Sófocles, llegará de nuevo a las tablas de Ditirambo. La obra dirigida por Rodrigo Rodríguez fue estrenada en 2023 para celebrar los 35 años del teatro y ahora conmemorará su centésima función.

La obra que se presentará entre el 23 de enero y el 7 de febrero en la sede Galerías de Ditirambo, inaugurará también la temporada de este teatro.

“Electra” fusionará el texto original, escrito hace más de dos mil años, con recursos escénicos, visuales y narrativos contemporáneos. Desde aquí se abordarán temas como la venganza, el amor filial y la lealtad, para mostrar cómo estos conceptos atravesaron épocas y latitudes.

“Electra, hija del rey Agamenón y de Clitemnestra, vive atormentada por un crimen atroz: el asesinato de su padre a manos de su propia madre y su amante, Egisto. Desde ese momento, soporta humillaciones y un dolor profundo que solo encuentra consuelo en su deseo de justicia. Clitemnestra, personaje complejo y contradictorio, es a la vez madre protectora y verdugo implacable, encarnando las tensiones más oscuras del ser humano. El retorno de Orestes, hermano de Electra, tras años de exilio, marca el inicio de una conspiración que desafiará los límites de la moral, la fidelidad familiar y el sentido mismo de la venganza. Egisto, calculador y ambicioso, lucha por mantener su poder sin advertir que el destino ya ha marcado su final", se lee en la sinopsis de la obra.

Se cree que la tragedia de Sófocles fue escrita hacia el año 410 a.C. Sin embargo, el mito de Electra fue llevado al teatro por otros escritores como Eurípides.

Las obras de los griegos y las adaptaciones posteriores, a la ópera, por ejemplo, parten todas del mismo mito. En la mitología griega, Electra figura como la hija de Agamenón y Clitemnestra. Al final de la Guerra de Troya, y el regreso de su padre a Micenas, Agamenón es asesinado, junto con la princesa Casandra a quien trajo de la guerra como esclava y amante, a manos de su esposa o su amante Egisto. Clitemnestra resentía a Agamenón por haber sacrificado a su hija Ifigenia a la diosa Artemisa, a cambio de vientos favorables antes de partir a Troya.

Orestes, el hermano de Electra, regresó a Micenas al mismo tiempo que su hermana, luego de que el oráculo de Delfos se lo ordenara. Juntos planearon el asesinato de Clitemnestra. Sin embargo, las versiones de este evento varían entre autores.

La obra en Ditirambo tendrá acceso con boletería por $40.000 pesos para las funciones que se realizarán el 23, 24, 29, 30 y 31 de enero y 5, 6 y 7 de febrero.