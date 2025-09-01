Raúl Zurita y Elvira Hernández inauguran hoy un festival de literatura en Bogotá

El poeta chileno Raúl Zurita ha ganado varios reconocimientos dentro y fuera de su país como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2020; el Premio Nacional de Literatura, el 2000, y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en 2016. Foto: Agencia EFE

Del primero al cinco de septiembre, el Gimnasio Moderno de Bogotá realizará la décimo séptima edición del Festival Internacional de Literatura “Las líneas de su mano”, un evento que impulsa el encuentro de autores nacionales e internacionales con sus lectores.

Este año, Chile es el país invitado de honor, por lo que Raúl Zurita y Elvira Hernández, ambos ganadores del Premio Nacional de Literatura de este país y referentes de la poesía latinoamericana, participarán en la inauguración que se realizará hoy a las 7:00 de la noche en el Centro Cultural Gimnasio Moderno. Hernández estará presente en el recinto, mientras que Zurita participará de manera virtual.

La evolución de “Las líneas de su mano”

Este evento comenzó en septiembre de 2008 como un encuentro de autores nacionales que venían al Gimnasio Moderno a hablar sobre sus obras y las de otros personajes destacados de la literatura colombiana. Sin embargo, con los años ese enfoque fue expandiendo sus fronteras hasta que llegó a convertirse en el evento internacional que es hoy en día.

“El objetivo siempre ha sido propiciar un festival distinto que acerque la poesía a los jóvenes. Aquí queremos privilegiar la conversación y el intercambio de ideas, pero, sobre todo, un espacio donde los autores tengan la posibilidad de estar cerca de sus lectores de una manera más informal”, afirmó Federico Díaz-Granados, poeta y director del festival.

En el marco de esta nueva edición de “Las líneas de su mano”, los asistentes podrán encontrar conversatorios, talleres, presentaciones de libros y homenajes a diferentes personalidades de la literatura chilena.

A continuación, presentamos los eventos en los que puede participar esta semana.

Programación del Festival Internacional de Literatura del Gimnasio Moderno

Martes 2 de septiembre

Viaje al país de Teillier

Conversación sobre la vida y obra de Jorge Teillier con Juan Felipe Robledo (Colombia) y Gabriel Chávez Casazola (Bolivia).

Biblioteca Los Fundadores, 5:00 p.m.

La lengua como herida y bandera

Diálogo sobre la poesía de Carmen Berenguer, Malú Urriola y Amanda Durán, con poetas chilenos y la colombiana Luz Mary Giraldo.

Biblioteca Los Fundadores, 6:00 p.m.

América es un mar con otro nombre

Recital con poetas de Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Biblioteca Los Fundadores, 7:00 p.m.

Miércoles 3 de septiembre

Las Líneas de su Mano 17 en el Gimnasio Sabio Caldas

Talleres y lecturas con Elvira Hernández, Alejandra del Río, Marilú Ortiz de Rozas y Ernesto González Barnert.

Biblioteca y salones del Gimnasio Sabio Caldas, desde 9:00 a.m.

Chile no está herida: poesía en el rock y folclore chileno

Conversación con Jacobo Celnik y Eduardo Arias sobre música y poesía.

Biblioteca Los Fundadores, 6:00 p.m.

Gabriela: su difícil camino al Nobel

Presentación del libro de José Goñi sobre Gabriela Mistral.

Biblioteca de Los Fundadores, 7:00 p.m.

Jueves 4 de septiembre

Las Líneas de su Mano 17 en el Gimnasio Femenino

Encuentro con Elvira Hernández, Marilú Ortiz de Rozas y Alejandra del Río.

Teatro del Gimnasio Femenino, 11:00 a.m.

Poesía expandida: entre arte y lenguaje

Diálogo entre Héctor Hernández Montecinos y Marilú Ortiz de Rozas.

Biblioteca Los Fundadores, 5:00 p.m.

La guerrilla literaria chilena

Conversación sobre Neruda, Huidobro, de Rokha y sus herederos.

Biblioteca Los Fundadores, 6:00 p.m.

Viernes 5 de septiembre

Neruda: 75 años del Canto General

Conversación sobre la vigencia de la obra con poetas de Chile y Colombia.

Biblioteca Los Fundadores, 5:00 p.m.

El Ángel Editor presenta

Novedades editoriales y homenaje a Elvira Hernández en Paralelo Cero 2025.

Biblioteca de Los Fundadores, 6:00 p.m.

Palabras para despedirnos

Lectura final con todos los poetas invitados.

Biblioteca de Los Fundadores, 7:00 p.m.