“Estar en los páramos agudiza los sentidos”: Emmanuel Laverde

Con sus ganancias, Arte y Conservación apoya un proyecto de restauración en la cuenca alta del río Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿De dónde salió su pasión por ser artista?

Eso nació del contacto que tuve con la naturaleza. Desde que era muy pequeño tuve la oportunidad de conocer lugares muy bonitos gracias a que a mi familia le gustaba llevarnos de paseo y meternos monte adentro a ver la fauna y la flora. Desde ahí la naturaleza empezó a enamorarme. El arte siempre estuvo latente, porque fue una manera de expresar eso. Desde muy joven tengo dibujos: desde los 12 o 14 años hacía iguanas, orquídeas y cosas así.

Entonces, ¿el arte y la idea de luchar por la conservación del medio ambiente fueron facetas que cultivó una de la mano de otra?

Sí, creo que fue un crecimiento paralelo de las dos cosas, que se fueron alimentando mutuamente a medida que iba creciendo.

¿De eso nació Arte y Conservación?

Todo esto cuando conocí a mi esposa en cuarto semestre de la universidad. Ambos estudiamos artes plásticas y compartíamos ese amor mutuo tanto por la naturaleza como por la creación. Entonces, cuando nos graduamos dijimos que deberíamos ponerle un nombre a nuestro proyecto de vida, y de ahí nació Arte y Conservación, que eran las dos cosas que más nos gustaban en la vida.

¿Por qué decidió poner su arte al servicio de la conservación del medio ambiente?

Para mí era importante que la fauna y la flora que retratábamos no fueran simplemente motivos de la pintura, sino que tuvieran una trascendencia. Quería pintar una especie en peligro y que, de alguna manera, eso pudiera aportar a su conservación. No se trataba de aprovecharme de ella solo para que el público se divirtiera viendo una pintura bonita, sino que siempre lo pensé como una forma de generar sensibilidad en quienes las observaran. Y, por otro lado, también quería aportar en lo económico, destinando un porcentaje a alguna causa de conservación. Básicamente fue eso: sentía que mi trabajo como artista plástico no estaba completo si no veía que tenía una trascendencia más allá de la pintura terminada.

De ahí nació su primer libro, “Orchidarium”. ¿Cómo fue el proceso con él?

Antes de eso nosotros habíamos sido un colectivo artístico durante muchos años, desde aproximadamente 2007, y en la pandemia decidimos desarrollar nuestra pasión por los libros. Nos interesaban como objeto contenedor de un concepto, de una propuesta plástica, de ideas y también de una posición política frente a determinados problemas ambientales. Entonces ahí nació “Orchidarium”, una obra que, por idea de mi esposa, reunió muchas orquídeas que había ilustrado a lo largo de varios años. Ese fue el primer libro editado por nuestra editorial independiente, y reunió todas esas pasiones que teníamos: el arte, la ciencia y la conservación.

¿Cómo es su proceso para crear una de estas obras inspiradas en elementos de la naturaleza?

Por ejemplo, con los frailejones lo primero que hago es ir al páramo. Para pintarlo necesito conocerlo: sentir el lugar, el frío, la lluvia o el sol. Siempre digo, un poco en broma, que no escojo al frailejón, sino que el frailejón me escoge a mí, porque me pasa que, de los miles que hay, de repente aparece uno y me dice que debería estar ahí. Entonces hago dibujos en campo, tomo fotografías y algunos los pinto con agua del mismo páramo. Y después ya en el estudio, aquí en Chía, me pongo a pintarlos en gran formato. Esa me parece la mejor forma de rendirle homenaje a esa figura y de reivindicarla dentro de una ciudad que cada vez es más grande, donde hay problemas de privatización del agua y donde se les pone concreto a los nacimientos de agua.

¿Qué es lo que más lo mueve de impulsar Arte y Conservación?

Un libro que le llega a alguien y lo invita a parar un poco, a ponerle un freno a esta vida de inmediatez, de información rápida e incompleta, y a sentir este mundo que es espectacular. Cuando uno va al páramo, habita el mundo en el que le tocó nacer y lo que más me impulsa es darles una voz a esos ecosistemas que están muy opacados. Hay tantas sensaciones y tantas texturas, que uno se vuelve consciente de que está en un lugar hermoso. Es salirse del celular y darse cuenta de que existe un mundo espectacular, pero frágil, y que se debe conservar. Los libros y las pinturas son puentes muy efectivos para que las personas se acerquen a esos ecosistemas. A mucha gente que ha visto mis frailejones pintados o que ha leído alguno de los libros de nuestra editorial le dan ganas de ir a esos lugares solo con ver las imágenes o leer los textos. Eso para mí es suficiente: inspirar a más personas a valorar y apreciar la naturaleza.

¿En qué proyecto está trabajando Arte y Conservación en este momento?

Quienes nos conocen saben que Arte y Conservación gira alrededor de los páramos, entonces, como novedad para la Feria del Libro de Bogotá, vamos a presentar un libro sobre eso. Era una deuda que teníamos no solo con los colombianos, sino también con las personas de otros países que tienen páramos, como Venezuela y Ecuador. Es un libro que va a condensar, de una manera muy artística, la sensación de estar allá. Vamos a hablar de las interacciones que se dan en ese ecosistema, a contar historias de la fauna que lo habita, de los paisajes y de cómo el entorno agudiza los sentidos. Estamos trabajando en este proyecto desde hace varios años y finalmente se va a materializar en la Filbo de 2026.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖