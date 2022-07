En busca del tiempo perdido de Diana Cristancho (Tras escena)

Mientras el equipo de producción de “Señorita María” rodaba las escenas de la película, Diana Cristancho se ocupaba de la alimentación y el aseo de la casa que ocuparon en Boavita, Boyacá. Foto: Santiago Mendoza

El primer día de colegio, Diana Cristancho se fugó de la casa. Tenía diez años. Cuando creció, se esforzó por no repetir violencias, pero no sabremos si lo logró porque, en este momento, prefiere no hablar; y no por reserva, sino por dolor. Tiene cáncer, pero el tratamiento parece no estar cumpliendo con el propósito de salvarle la vida. “Ella no se ha matado porque tiene hijos, cree en Dios y aún le queda algo de fuerza”, dijo uno de sus amigos.

Durante el rodaje de Señorita María, colaboró con la preparación de las comidas, el lavado de la ropa y mantenimiento de la casa donde se alojó el equipo de producción. Y así fue como conoció a Rubén Mendoza, el director del filme, quien la recuerda curiosa y atenta a lo que ellos contaban de cada escena.