El nuevo libro de Elvira Sastre une la fotografía con la poesía para resistirse al olvido

Las palabras son para la poeta y narradora Elvira Sastre su forma de expresión, pero un día se agotaron y apareció la fotografía analógica para contar la vida de forma íntima y pausada. Fruto de esta mirada y de recibir a la palabra otra vez, nace su libro ‘En defensa de la memoria’, en el que está muy presente América Latina.

Un volumen que acaba de publicar Alfaguara, que une fotografía y texto, y que además de a España llega ahora a México, Argentina y Colombia y en junio lo hará a Perú y Estados Unidos.

El libro le ha permitido tener una nueva expresión para asomarse a la vida y a su memoria “como una manera de enfrentarse al olvido”, según explica la escritora y también traductora y editora, nacida en Segovia en 1992.

Sastre, Premio Biblioteca Breve 2019 por ‘Días sin ti’, y autora de más de una decena de poemarios, además de novelas y relatos, siempre ha tenido un fuerte compromiso social con el colectivo LGTBIQ+, el feminismo o con la defensa de los animales, y en este libro no podía ser menos.

“Sí, yo no puedo desligar la parte reivindicativa de mi escritura, porque me parece que la escritura es un acto de compromiso y también de transformación de algo”, explica.

Resistirse al olvido

“La fotografía analógica aparece en un momento de mi vida en el que percibo un cambio de etapas. Siento que voy perdiendo cosas y personas, como la muerte de mis abuelos, y ahí aparece la fotografía como una manera de capturar esas cosas e inmortalizarlas, para mí es una manera de resistirme al olvido”.

“No quiero olvidarme de la cara de mi abuela, de las manos de mi abuelo o de lo que vi un 30 de agosto de hace 5 años, por ejemplo. Es como una manera de sobrevivir y resistirme a perder los recuerdos y, al mismo tiempo, es una defensa de lo que somos, de no olvidar de donde venimos y defenderlo”, añade.

En esta especie de caja de la memoria que ha construido la autora se incluyen fotografías, que la ayudan a entender la vida, dice, apoyadas en palabras, en textos, que le dan “anclaje a la tierra”.

Por las páginas de ‘En defensa de la memoria’ pasa su familia, la naturaleza, los animales, los perros, los viajes, América Latina o Madrid. Imágenes fragmentadas, veladas, desenfocadas e imperfectas, en color y en blanco y negro.

A Sastre no le importa mostrar alguna desnudez en ellas, porque siente que la gente conecta con las cosas que cuenta; eso si, “desde la posición de cada cual”, recalca.

“Cuando yo pongo una foto de mi casa, de una escena cotidiana, creo que eso a la gente le va a llevar a su propia cotidianidad de alguna manera. Cuando se produce esa conexión entre quien escribe y quien lee, es maravilloso”, reconoce esta autora con cientos de miles de seguidores en redes sociales.

Una mirada puesta en América Latina

La escritora, a pesar de utilizar las redes para su trabajo - desde muy joven dio a conocer su poesía a través de las mismas-, siempre ha sido crítica con ellas. En su novela ‘Las vulnerabilidades’ trató el tema de la violencia digital contra las mujeres, y ahora aboga por una regulación acompañada de educación entre los más jóvenes.

“Hay que escuchar también a los adolescentes, que es vital y abriría dos caminos, el de la educación, que es fundamental, y el de la regulación institucional, porque las redes se han convertido hoy en un charco lleno de veneno”, sostiene la autora.

Sastre, que también es filóloga e imparte talleres de escritura, ha creado el sello editorial “Manos de pan”, junto a Miranda Matagliati y Paola Soto, para publicar libros de poesía, narrativa y ensayo con una mirada puesta también en América Latina, donde Sastre tiene legión de seguidores.