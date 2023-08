Cine a cielo abierto ofrece a habitantes de Gaza un soplo de aire fresco

Los niños palestinos ven una película en un cine al aire libre en la playa de la ciudad de Gaza el 28 de julio de 2023, ya que no hay salas de cine en la Franja de Gaza bloqueada. Los residentes de Gaza tomaron asiento en un cine al aire libre instalado en una playa de arena, parte de un festival que celebró a los cineastas palestinos y proporcionó un respiro del calor del verano. Durante el verano, "Cinema of the Sea" proyectó unas 15 películas, muchas de ellas con actores o productores palestinos, en el paseo marítimo del enclave costero bloqueado (Photo by Mohammed ABED / AFP)

