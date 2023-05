Escuela de Florida restringe poema leído durante la toma de posesión de Biden

El poema restringido fue escrito por Amanda Gorman, quien para escribirlo leyó a Winston Churchill en un intento por ayudar a comprender la retórica del poder. A Walt Whitman para inspirarse y al activista abolicionista Frederick Douglas para hablar del país con el que sueña. Foto: Tomada de Twitter

“Robarles a los niños la oportunidad de encontrar sus voces en la literatura es una violación de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, escribió Gorman este miércoles en las redes sociales.

Según los medios, Daily Salinas reclamó a la dirección de la escuela Bob Graham EDucation Center, en Miami Lakes, que retiraran el libro, que según dijo había escrito la famosa presentadora Oprah Winfrey por contener indirectamente “mensajes de odio”.

La respuesta fue trasladar el libro de la sección en la biblioteca para alumnos de menor edad a otra para más mayores.

A Gorman no solo le molestó la “censura” ejercida por la escuela sino la equivocación del denunciante con Oprah Winfrey, según se lee en su mensaje en las redes.

La retirada de libros de las escuelas públicas de Florida por quejas de padres de alumnos que alegan que sus contenidos son adoctrinamiento progresista está a la orden del día a raíz de leyes promovidas por el actual gobernador, el ultraconservador Ron DeSantis.

Son leyes que dan a los padres un mayor poder decisorio en el sistema de enseñanza y otras que prohíben directamente determinados contenidos como la orientación sexual o la identidad de género.

Según el medio de comunicación Vox, “las prohibiciones pueden comenzar con un padre soltero que marca un libro como objetable, y estas han incluido obras como The Bluest Eye, de Toni Morrison, y The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chbosky”. Según expertos en educación que hablaron para el medio ya citado, dichas prohibiciones podrían tener el poder de eliminar grupos y temas completos de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, en particular las historias centradas en personas de color y LGBTIQ.

El poema recitado con motivo de la toma de posesión de Biden reza: “Nosotros, los sucesores de un país y una época en la que una niña negra flaca descendiente de esclavas y criada por una madre soltera puede soñar con convertirse en presidente”. “Se trata de adoctrinamiento e ideología de género”, dijo Salinas en unas declaraciones recogidas por la cadena 7 News Miami.

El sistema de enseñanza pública del condado Miami-Dade recurrió a las redes sociales para señalar que “con el fin de garantizar una información precisa” la entidad educativa se ve obligada a aclarar que el libro “nunca fue prohibido o eliminado de una de nuestras escuelas”. La entidad matiza que el texto “está disponible en el centro de medios como parte de la colección de grados intermedios”.

Pero este es tan solo un ejemplo de lo que varios legisladores republicanos han iniciado en varios estados como Texas, Missouri, Utah y California del sur, en donde se han presentado intentos de prohibiciones que alcanzaron un nuevo record en 2022, año en el que se presentaron casi que el doble de solicitudes para restringir libros o enseñanzas sobre temas como la raza y derechos de LGBTIQ, según un informe de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas.

Gorman confirmó en Instagram que planea unirse a Penguin Random Publishing y Pen America en una demanda federal para luchar contra las limitaciones y prohibiciones de libros en Florida y todo el país.

La polémica llega el día en el que está previsto que DeSantis anuncie oficialmente su intención de competir por ser el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024.