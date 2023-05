“Tokio blues” y otros nueve libros de Haruki Murakami

“Creo que cada uno de nosotros nace con una cosa diferente en el centro de su existencia. Y esta cosa, cada una de estas cosas distintas, se convierten en una especie de fuente de calor que mueve desde el interior a cada uno de los seres humanos”, escribió Haruki Murakami en “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo”. Foto: Getty Images - Jeremy Sutton-Hibbert

Murakami debutó en la literatura con la novela Hear the wind sing (Escucha la canción del viento, 1979) y acaba de sacar en Japón The City and its Uncertain Walls (La ciudad y sus muros inciertos), la primera novela larga que publica en seis años. Entre ambas obras, algunos de los libros más destacados del autor son los diez siguientes:

“Tokio blues” (1987): esta exitosa novela del autor japonés comienza cuando en un aeropuerto europeo un ejecutivo de 37 años escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de los años sesenta, donde los personajes se debaten entre sus esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

“Kafka en la orilla” (2002): Kafka Tamura se va de casa el día en que cumple quince años y viaja al sur del país, a Takamatsu, donde encontrará refugio en una peculiar biblioteca a la que llega también desde Tokio Satoru Nakata, quien, de niño, durante la segunda guerra mundial, sufrió un extraño accidente del que salió con secuelas y con dificultades para comunicarse, salvo con los gatos.

Le invitamos a leer: Haruki Murakami gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023

“1Q84″ (2010): en una evocación de 1984, una fecha de ecos orwellianos, Murakami refleja en esta novela, que dividió en tres tomos, la alteración que viven Aomame, instructora de gimnasia, y Tengo, profesor de matemáticas, ya que además son, respectivamente, una asesina y un aspirante a escritor al que han encargado la corrección de una enigmática obra.

“Hombres sin mujeres” (2014): un libro que reúne siete relatos en torno al aislamiento y la soledad que preceden o siguen a la relación amorosa: hombres que han perdido a una mujer o cuya relación ha estado marcada por el desencuentro.

“La muerte y el comendador” (2019): dividida en dos tomos, esta novela narra la historia de un retratista de cierto prestigio, que decide refugiarse en un lugar al norte de Japón tras descubrir la infidelidad de su mujer, retirado de la bulliciosa ciudad y aislado en la antigua casa de un pintor famoso, ahora ingresado en una residencia.

Le recomendamos leer: Lucía Donadío: “La escritura es una manera de tramitar obsesiones”

“Baila, baila, baila” (2013): en marzo de 1983, el joven protagonista de esta novela vuelve al Hotel Delfín, donde años atrás pasó una semana con una misteriosa mujer que, de manera inesperada, desapareció de su lado. A su llegada descubre que han derribado el hotel y que en su lugar se alza otro, moderno y lujoso, pero durante su estancia se encuentra a personajes envueltos en irrealidad.

“Sputnik, mi amor” (2002): una historia de soledad y amores cruzados con tres personajes: el narrador, un joven profesor de primaria que está enamorado de Sumire, quien solo quiere ser novelista y conoce a una mujer casada son la que emprende un viaje por Europa.

“Música, sólo música” (2020): un libro que recoge las conversaciones de Murakami y su amigo Seiji Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony Orchestra, sobre la música de Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre directores de orquesta como Leonard Bernstein y solistas como Glenn Gould.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

“Underground” (2014): Haruki Murakami entrevista a las víctimas que sobrevivieron al ataque con gas sarín que se produjo en el metro de Tokio en marzo de 1995, que causó 11 muertos y miles de heridos, además de los testimonios de los miembros de la secta que participaron en aquel ataque y sus posibles motivos.

“Después del terremoto” (2013): la magnitud del terremoto que en 1995 asoló la ciudad japonesa de Kobe, y que se cobró más de cinco mil vidas, movió a Murakami a escribir seis historias que transcurren poco después de la tragedia.