La serie que explora el robo más famoso del mundo del arte

Treinta y cinco años después del robo, el FBI mantiene activa la investigación y una recompensa millonaria por las obras desaparecidas.

La historia del mayor robo de arte en Estados Unidos comienza en una noche aparentemente tranquila en Boston, en marzo de 1990. Mientras la ciudad celebra el día de San Patricio, dos hombres vestidos con uniformes de policía se detienen en frente del Museo Isabella Stewart Gardner. Tocan la puerta y aseguran que están allí para atender una emergencia.

Horas después, y como resultado, el museo desposeído de algunas de sus piezas más valiosas. Los guardias fueron encontrados atados en el sótano y trece obras habían desaparecido sin dejar rastro. La operación, ejecutada en apenas 81 minutos, fue rápida, desconcertante y misteriosa en cualquier sentido.

El botín incluía pinturas de Rembrandt, Vermeer y Degas, además de objetos decorativos y una insignia napoleónica. Su valor superaba los quinientos millones de dólares, una cifra que convertía el caso en un hito criminal y en un reto para los investigadores federales que decidieron investigarlo.

El mayor robo de arte de la historia sigue sin resolverse

El Isabella Stewart Gardner no es un museo cualquiera. Su fundadora, una coleccionista bostoniana de principios del siglo XX, había diseñado cada sala como si cada una fuera una composición artística. Después del robo, la institución tomó la decisión de mantener los marcos vacíos en los lugares donde antes colgaban las pinturas. Nada fue reemplazado. Desde entonces, los visitantes recorren sus pasillos frente a los huecos dorados.

Las pistas nunca alcanzaron una conclusión definitiva. Se investigó la participación de bandas locales, de miembros del crimen organizado e incluso de intermediarios internacionales que podrían haber utilizado las obras como moneda de cambio. Pero, a pesar de los años, las recompensas ofrecidas y las confesiones confusas, ninguna de las piezas volvió a aparecer.

Tres décadas después, el robo al Museo Gardner sigue siendo un caso abierto en la historia del arte. El FBI mantiene activa la investigación.

Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo (This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist)

Sobre esos hechos se construyó el documental que Netflix dedicó al misterio que Boston nunca logró resolver.

Los directores Colin y Nick Barnicle, ambos originarios de Boston, dedicaron más de siete años a rastrear documentos, grabaciones y testimonios de los protagonistas de la investigación. El proceso, como señaló Colin Barnicle en una entrevista con The Guardian, fue “una excavación arqueológica”: una búsqueda entre archivos del FBI y teorías contradictorias.

Además, la serie no se limita a reconstruir el robo, sino que revisa tres décadas de especulaciones, sospechosos y preguntas sin respuestas claras que marcaron la investigación más larga de la historia del arte estadounidense.

El documental también observa al propio museo como parte del misterio sin resolver. En el momento del robo, el Isabella Stewart Gardner atravesaba una etapa de aislamiento institucional: mantenía una política conservadora y una estructura de seguridad rezagada. Esto es un atraco muestra cómo esa combinación —una colección importante y un sistema de vigilancia ya obsoleto— convirtió al lugar en un objetivo vulnerable.