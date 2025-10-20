Películas y series sobre robos a museos, bancos y joyerías

Omar Sy interpreta a Assane Diop, ladrón inspirado en Arsène Lupin, en la serie francesa que se ha convertido en fenómeno global en Netflix. Foto: Emmanuel Guimier - Emmanuel Guimier

El robo de joyas en el Museo del Louvre no solo puso en evidencia las fallas en la seguridad del museo más visitado del mundo, sino que volvió a despertar una vieja conversación: el cine y las series que han explorado durante décadas a ladrones novatos, falsificadores obsesivos y profesionales, y mentes “maestras” detrás de los robos.

A continuación, compartimos algunas de las películas y series que muestran la planificación y el riesgo detrás de robos a museos, bancos y galerías, entre hechos reales y otros de ficción.

Lupin

Lupin es una serie francesa de suspenso y misterio creada por George Kay y François Uzan, disponible en Netflix desde enero de 2021. La historia sigue a Assane Diop (interpretado por Omar Sy), un ladrón ingenioso y maestro del disfraz que encuentra inspiración en Arsène Lupin, el célebre personaje de ficción de Maurice Leblanc.

Tras la injusta condena y muerte de su padre, Assane decide usar su astucia para desentrañar la conspiración que arruinó a su familia. La serie se ha desarrollado en varias partes: la primera, lanzada en enero de 2021, consta de cinco episodios; la segunda, en junio de 2021, también con cinco episodios; y la tercera, estrenada en octubre de 2023, con siete episodios.

La casa de papel

La casa de papel es una serie española de drama criminal creada por Álex Pina. La historia sigue a un estratega conocido como el Profesor (Álvaro Morte), quien recluta a un grupo de ocho especialistas para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cada miembro del equipo adopta el nombre de una ciudad.

La serie se cuenta principalmente desde la perspectiva de Tokio (Úrsula Corberó), una de las atracadoras. A lo largo de la trama, los atracadores deben enfrentarse a la policía, manejar a los rehenes y adaptarse a situaciones que se salen de sus planes. Todo mientras el plan maestro sigue en marcha.

Lift: un robo de primera clase

Lift: un robo de primera clase es una película estadounidense de comedia y atracos dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio y Úrsula Corberó. La historia sigue a Cyrus, un ladrón internacional, y su equipo de especialistas, quienes planifican robos simultáneos: sustraer un cuadro de Van Gogh en Londres y orquestar un secuestro simulado del famoso artista de NFT N8 en Venecia.

Cuando la Interpol, liderada por la agente Abby Gladwell (antigua amante de Cyrus), descubre pruebas de los crímenes, el equipo se ve obligado a colaborar para detener a un multimillonario que planea una estafa de miles de millones mediante la manipulación de acciones. El plan del grupo involucra interceptar un envío de oro en pleno vuelo.

Ocean’s 8

Ocean’s 8: Las estafadoras es un spin-off de la famosa saga iniciada con Ocean’s Eleven, centrado en un grupo de mujeres expertas en robos. Estrenada en 2018, la película está escrita y dirigida por Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna y Helena Bonham Carter entre su elenco principal.

La historia sigue a Debbie Ocean (Sandra Bullock), hermana del legendario Danny Ocean, quien tras pasar más de cinco años en prisión por fraude, planea un robo a gran escala: el de un collar de diamantes valorado en más de cien millones de dólares durante la exclusiva Met Gala de Nueva York. Para ejecutar su plan, Debbie reúne a un equipo de mujeres especialistas, cada una con habilidades que van desde el espionaje y la tecnología hasta el disfraz y la manipulación social.

The Town

The Town (Atracción peligrosa en Hispanoamérica) es un thriller de acción dirigido y protagonizado por Ben Affleck, inspirado en el libro El Príncipe de los Ladrones de Chuck Hogan. La película se centra en Charlestown, un barrio de Boston conocido por producir generaciones de asaltantes de bancos.

Doug MacRay (Ben Affleck) lidera una banda de ladrones profesionales que asaltan bancos y camiones blindados.

Tras un atraco en Cambridge que obliga a tomar a la gerente Claire Keesey (Rebecca Hall) como rehén, Doug comienza a sentirse atraído por ella mientras el FBI, liderado por el agente Adam Frawley (Jon Hamm), intensifica la investigación. Entre persecuciones policiales y atracos fallidos, Doug debe elegir entre su lealtad a la banda y sus sentimientos por Claire.

Inception

Inception (El origen) es una película de ciencia ficción escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt y Tom Hardy. Estrenada en 2010, recibió cuatro premios Óscar, incluyendo mejores efectos visuales y edición de sonido.

La trama sigue a Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), un ladrón especializado en infiltrarse en los sueños de otros para robar información secreta. Tras perder todo a causa de un pasado trágico, Cobb recibe la oportunidad de redimirse: en lugar de sustraer ideas, debe implantar una en la mente de Robert Fischer (Cillian Murphy), heredero de un imperio empresarial rival, para que destruya el legado de su padre. Para lograrlo, Cobb reúne a un equipo de expertos que construyen mundos y utilizan un potente sedante que les permite adentrarse en sueños.

Baby Driver

Baby Driver es una película de acción de 2017 escrita y dirigida por Edgar Wright, protagonizada por Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm y Jamie Foxx. La historia sigue a Baby, un joven conductor de fugas con talento para manejar autos a toda velocidad, que trabaja para un jefe criminal conocido como Doc. Estando en el mundo del crimen para saldar sus deudas, Baby planea encontrar una salida mientras evita poner en peligro a las personas que ama, especialmente a Débora, una camarera de la que se enamora.

Baby debe enfrentarse a un equipo violento de criminales, maniobras policiales y dilemas que lo obligan a decidir entre seguir en el mundo del crimen o arriesgarlo todo para lograr, por fin, su libertad.

Catch Me If You Can (Atrápame si puedes)

Atrápame si puedes (2002), dirigida por Steven Spielberg, narra la historia de Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), un joven prodigio de las estafas que, antes de cumplir los 19 años, logró hacerse pasar por piloto, médico y abogado, acumulando millones de dólares mediante la falsificación de cheques. Su astucia y carisma lo convierten en un blanco constante del agente del FBI Carl Hanratty (Tom Hanks), quien persigue a Frank alrededor del mundo.

Tras ser capturado finalmente en Europa, Frank acepta trabajar con el FBI como experto en fraudes, usando sus habilidades criminales para lograr una carrera “legítima”. La historia se basa en hechos reales.