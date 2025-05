“Estás muy callada hoy”, una recomendación literaria de Margarita García Robayo

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lecturas

“Estás muy callada hoy” (Seix Barral, 2025), de Ana Navajas

Sinopsis: Esta novela sigue los pasos de la narradora en Buenos Aires tras la muerte de su madre y sus ocasionales viajes a provincias para visitar a su padre, que ahora vive solo en la casa donde ella creció. El lector la ve en diferentes roles: como madre de dos hijos, esposa, hija, hermana, pero también como una niña sin madre. Con el paso de los años empieza a preguntarse quién es cuando está sola, sin tener que cuidar de nadie más, cuando deja de atender las necesidades de las personas que la rodean.

Lectora: “‘Estás muy callada hoy’ es un libro que te acompaña y te reconforta. No necesariamente por su contenido, sino por su voz. La voz de Ana Navajas es graciosa, elegante, melancólica y feliz. Te muestra su mundo en un paneo que se detiene para observar detalles de una irrelevancia profundísima. Su escritura me remite al concepto más elemental de la belleza: cualidad que produce placer y satisfacción en quien la percibe. Uno entra y sale de este libro con una sonrisa insinuada, que no es por estar contento, sino esperanzado. Es ideal para el transporte público, para las salas de espera, para el banco del parque. Cualquier lugar que te exponga a un ecosistema que crees conocer a la perfección, pero que, cuando levantas la mirada del libro, descubres que se ha modificado”, Margarita García Robayo.

En Cartelera

El esquema fenicio (2025)

Sinopsis: El magnate Zsa-zsa Korda es un rico empresario europeo que se ve envuelto en una trama de espionaje junto a su hija Liesl, una monja con la que mantiene una relación difícil y a la quiere dejar el negocio familiar.

Género: Comedia, Misterio, Drama.

Director: Wes Anderson

Dónde ver: Cine Colombia, Cinepolis, Cinemark, Cinema Procinal, Cinemanía

Bogoshorts: Especial Cinemateca

Sinopsis: El Movimiento BOGOSHORTS continúa en la Cinemateca de Bogotá en el 2025, con la edición 104 de BOGOSHORTS sessions especial Cinemateca. Un encuentro para ver algunos de los mejores cortometrajes colombianos, junto con un conversatorio con sus realizadores, moderado por un profesional invitado de la industria audiovisual nacional.

Las obras que se presentarán en esta ocasión serán: Lucía quema el puente (Dir. Marcia Roldán, 2024), No se ve desde acá (Dir. Enrique Pedraza-Botero, 2024), Ocaso (Dir. Andrés Pérez, 2024), Algalia (Dir. Wilder Alzate, Andrés Felipe Zuluaga, 2023) y ¿Y mi disfraz qué? (Dir.Paula Lugo, 2023).

Dónde ver: Cinemateca de Bogotá

En escena

“Labio de Liebre” en el Teatro Petra

Diez años después de su estreno, “Labio de Liebre”, escrita y dirigida por Fabio Rubiano, regresa al Teatro Petra, en una temporada que irá hasta el 28 de junio con funciones de miércoles a sábado. Esta pieza, que aborda con ironía y crudeza las heridas abiertas de una tragedia, presenta un elenco encabezado por el propio Rubiano junto a Marcela Valencia, Liliana Escobar, Biassini Segura, Juanita Cetina, Jorge Iván Rico, Derly Neira y Manuel Daza.

Aclamada internacionalmente, la obra se sitúa en un espacio donde confluyen el horror, la risa y la memoria, y propone a los espectadores una experiencia que no ofrece certezas, sino un momento incómodo en el que tanto víctimas como victimarios muestran su complejidad. Las funciones se realizarán en el Teatro Petra (Carrera 15 BIS #39-39), con boletería general a $60.000 y $45.000 para estudiantes, disponible en tuboleta.com.

“The Greatest Showman” en el Teatro Estudio La Quinta Porra

Basada en la vida del empresario P.T. Barnum, The Greatest Showman narra la historia de un hombre que, partiendo de la nada, se atrevió a imaginar un mundo donde todos tuvieran un lugar bajo la luz del escenario. En su búsqueda por alcanzar el éxito y ofrecerle a su familia una vida mejor, Barnum crea un circo que desafía las convenciones de su tiempo y da voz a quienes siempre fueron excluidos.

Esta puesta en escena en español es el resultado final del Taller Montaje de Teatro Musical de Rozo Producciones, con más de 20 artistas en escena, quienes han trabajado durante semanas para construir un espectáculo lleno de emoción, entrega y magia.

Las entradas para este espectáculo tienen un valor de $93.500 y se pueden adquirir a través de ticketplus.com.co o escribiendo al WhatsApp 3017045036.