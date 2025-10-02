Estas son las intervenciones universitarias de la BOG25: fechas y lugares

La BOG25 vincula artistas, universidades y comunidades en la capital./ Fotografía ilustrativa: obra Surrender (Flag), del artista irlandés John Gerrard, durante la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 en el Palacio de San Francisco. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se presenta como un espacio donde distintas instituciones académicas, entidades culturales y cooperación internacional confluyen para abrir la ciudad al arte.

En su programación, el eje Modo Bienal-Universidades involucra a más de siete facultades de artes de Bogotá con propuestas diseñadas para habitar y transformar el espacio público.

Estas serán las primeras intervenciones universitarias

La primera jornada se realizará este viernes 3 de octubre desde las 2:00 de la tarde, con entrada libre. El Colectivo Impromptvs, de la Universidad de los Andes, abrirá el programa con “Escultura Andante”, un recorrido performativo que parte del Centro Cívico y llega al Parque de los Periodistas. Durante el trayecto se instalarán estaciones de performance y un micrófono abierto para la participación del público.

En esta etapa también se suman otras universidades:

Universidad El Bosque, con Derivas y fanzines y Sembrar intenciones.

Universidad Pedagógica Nacional, con Proyecto Chi’xi y una pasarela participativa.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, con acciones de los semilleros Abismos y Territorios.

Universidad Antonio Nariño, con recorridos sensoriales por el centro.

Pontificia Universidad Javeriana, con Rizomáticas y Suspiros de monjas.

Universidad del Rosario, con el Colectivo Sedimento y su propuesta de videomapping.

Segunda etapa, del 10 al 13 de octubre

La Universidad Jorge Tadeo Lozano presentará la activación “Ensayos sobre el deseo”, inspirada en la obra “Tejidos del río”. Esta intervención se realizará en el Eje Ambiental, frente al Monumento de La Pola, el viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m., y el lunes 13 de octubre a las 11:00 a.m. El público podrá interactuar con postales que circularán como simbolismos de memoria y deseo, creando un archivo en conjunto con los participantes.

Sobre la Bienal BOG25

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25, se llevará a cabo del 20 de septiembre al 9 de noviembre en Bogotá. El evento propone observar la ciudad como una obra en sí misma, en un contexto donde la rutina diaria tiende a hacer invisible su arquitectura.

La programación incluye intervenciones, muestras, eventos y actividades académicas, todas de acceso gratuito.

Para conocer más acerca de las actividades durante el mes de octubre, visite: https://www.bienalbogota.com/