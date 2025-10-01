Logo El Espectador
Así podrá ver el documental “Chiribiquete” en el Festival de Cine Francés

La producción, realizada por Señal Colombia y ARTE France, se exhibirá hasta el 8 de octubre en salas de ocho ciudades del país.

Redacción Cultura
01 de octubre de 2025 - 09:39 p. m.
El filme sobre el parque declarado Patrimonio de la Humanidad forma parte de la programación oficial del Festival de Cine Francés.
Foto: RTVC
“Chiribiquete, un viaje ancestral a la memoria de América” es una coproducción de Señal Colombia, ARTE France, Medio de Contención Producciones y Un film à la patte. La pieza audiovisual forma parte de la programación oficial del Festival de Cine Francés 2025.

Hasta el 8 de octubre, el público podrá ver el documental en salas de Bogotá, Tumaco, Medellín, Arauca, Piedecuesta, Popayán, Santa Marta y Barranquilla, que presenta una exploración científica y arqueológica en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es considerado uno de los sitios de arte rupestre más extensos del planeta y, debido a su importancia ambiental y cultural, permanece cerrado al público.

Sobre el audiovisual

El documental acompaña a un grupo de investigadores en su ingreso al parque, con el propósito de indagar sobre los orígenes del Homo sapiens en el continente americano a través de las manifestaciones artísticas que permanecen en sus rocas.

La investigación presentada en la producción tiene como base décadas de trabajo de científicos colombianos dedicados a estudiar el significado del arte rupestre en Chiribiquete y, además, su relación con las prácticas culturales de los pueblos originarios.

Funciones por ciudad

A continuación, compartimos la programación para ver el documental “Chiribiquete, un viaje ancestral por América”, en las distintas salas a lo largo del país:

Proyecciones especiales y actividades adicionales del festival

Además del estreno del documental, el Festival de Cine Francés 2025 contará con una programación que incluye funciones especiales, homenajes y encuentros con cineastas. Uno de los eventos destacados será el tributo a Alain Delon, con la proyección de Melódie en sous-sol (Gran jugada en la Costa Azul, 1963), dirigida por Henri Verneuil y reconocida con el Globo de Oro a Mejor Película de Habla no Inglesa. La cinta se suma a otros títulos emblemáticos del actor como Rocco y sus hermanos y El Gatopardo.

La agenda también incluirá espacios de conversación con realizadores y expertos:

  • 2 de octubre: charla con Margarita Herrera tras la proyección de El consentimiento.
  • 4 de octubre: proyección de Sin sol dentro de la sección Carte Blanche a Manuel Ruiz Montealegre.
  • 5 de octubre: encuentro con Julián David Correa después de Gran jugada en la Costa Azul.
  • 8 de octubre: clausura con la proyección de Culebra negra y diálogo con su director Aurélien Vernhes-Lermusiaux y parte del equipo.

Por Redacción Cultura

