Así podrá ver el documental “Chiribiquete” en el Festival de Cine Francés

El filme sobre el parque declarado Patrimonio de la Humanidad forma parte de la programación oficial del Festival de Cine Francés. Foto: RTVC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Chiribiquete, un viaje ancestral a la memoria de América” es una coproducción de Señal Colombia, ARTE France, Medio de Contención Producciones y Un film à la patte. La pieza audiovisual forma parte de la programación oficial del Festival de Cine Francés 2025.

Hasta el 8 de octubre, el público podrá ver el documental en salas de Bogotá, Tumaco, Medellín, Arauca, Piedecuesta, Popayán, Santa Marta y Barranquilla, que presenta una exploración científica y arqueológica en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es considerado uno de los sitios de arte rupestre más extensos del planeta y, debido a su importancia ambiental y cultural, permanece cerrado al público.

Sobre el audiovisual

El documental acompaña a un grupo de investigadores en su ingreso al parque, con el propósito de indagar sobre los orígenes del Homo sapiens en el continente americano a través de las manifestaciones artísticas que permanecen en sus rocas.

La investigación presentada en la producción tiene como base décadas de trabajo de científicos colombianos dedicados a estudiar el significado del arte rupestre en Chiribiquete y, además, su relación con las prácticas culturales de los pueblos originarios.

Funciones por ciudad

A continuación, compartimos la programación para ver el documental “Chiribiquete, un viaje ancestral por América”, en las distintas salas a lo largo del país:

Proyecciones especiales y actividades adicionales del festival

Además del estreno del documental, el Festival de Cine Francés 2025 contará con una programación que incluye funciones especiales, homenajes y encuentros con cineastas. Uno de los eventos destacados será el tributo a Alain Delon, con la proyección de Melódie en sous-sol (Gran jugada en la Costa Azul, 1963), dirigida por Henri Verneuil y reconocida con el Globo de Oro a Mejor Película de Habla no Inglesa. La cinta se suma a otros títulos emblemáticos del actor como Rocco y sus hermanos y El Gatopardo.

La agenda también incluirá espacios de conversación con realizadores y expertos: