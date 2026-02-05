Este es el libro en el que se basó “Hamnet”, película nominada al Óscar que se estrenó hoy

La película "Hamnet" (2025), se inspiró en un libro del mismo nombre publicado en 2020. Foto: Archivo particular

“Hamnet”, de la directora Chloé Zhao, llegó hoy a las salas de cine colombianas. La película sigue la historia de William Shakespeare con su esposa Anne, a quien también se refieren como Agnes, mientras celebran el nacimiento de su hijo Hamnet, cuya muerte temprana inspiró al dramaturgo a escribir su famosa obra “Hamlet”.

Protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, la película nominada al Óscar tomó como base el libro escrito por Maggie O’Farrell. La autora también co-escribió el guion de la película junto a la directora.

El libro de la autora norirlandesa explora el misterio centenario de la esposa y único hijo de William Shakespeare. La novela publicada en 2020, aborda la muerde de Hamnet a la edad de 11 años por la peste, en 1596, y el duelo que atravesó el dramaturgo y que lo inspiró a escribir la conocida tragedia “Hamlet”.

O’Farrell contó a The Guardian que quiso escribir sobre este tema, pues de joven se obsesionó con la obra “Hamlet” y redescubrió su pasión por esta pieza en la adultez cuando se enteró del vínculo que compartía la obra con el hijo fallecido de Shakespeare.

“Siempre me desconcertó y entristeció la poca mención que recibía en biografías y críticas literarias, así que decidí escribir una novela sobre él, para intentar darle voz y presencia”, aseguró la autora para el medio inglés.

La novela de O’Farrell imagina las dinámicas familiares de Shakespeare con su esposa e hijos. Se sabe que el dramaturgo se casó con Anne Hathaway en 1582, cuando él tenía 18 y ella 26. En 1583, nació la primera hija de la pareja, Susanna. En 1585 nacieron los gemelos Hamnet y Judith.

“Siempre he creído que muchos biógrafos han minimizado la importancia de los hijos de Shakespeare y de su esposa, y parecen coincidir con la idea de que Shakespeare se fue de Stratford-upon-Avon a Londres y no regresó… lo cual, obviamente, no es cierto”, declaró O’Farrell en 2023.

En el libro, O’Farrell se refiere a la esposa de Shakespeare como “Agnes”, quien en realidad fue la hija de un granjero, pero en el libro es mostrada como una mujer que conocía de hierbas y era hija de un fabricante de guantes. Además, en el texto, ni una sola vez menciona a Shakespeare por nombre. Este detalle sobresalió entre los lectores y la escritora mencionó que “no pude hacerlo. Cuando estás sentado frente a la computadora, inmerso en el mundo que has creado, y tienes que escribir: «William Shakespeare desayunó…», es imposible no pensar: Soy un idiota. Incluso llamarlo William me parece tremendamente presuntuoso".

“Tanto en la página como en la pantalla, Hamnet es una obra de inspirada imaginación, una rica exploración del duelo surgida de los hechos más elementales. No se puede decir que O’Farrell, quien también escribió el guion de la película junto con su directora, Chloé Zhao, distorsionara la historia real, porque no existe una historia conocida, a pesar de siglos de historiadores que han indagado en el pasado de Shakespeare”, escribieron en la BBC.

La vida privada de William Shakespeare continúa siendo un misterio, pues no hay datos verificables que den vistazos a la manera en la que vivió con su familia. Por esta razón, los recuentos imaginados como el de O’Farrell añaden a la narrativa colectiva de uno de los hombres que marcó la literatura inglesa.

