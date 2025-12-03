Estos son los diez mejores libros del 2025, según The New York Times

La lista de lectura fue publicada por el Chicago Sunday Times y el Philadelphia Inquirer. Foto: Blaz Photo / Unsplash

Tras haber publicado su lista anual de libros notables, el New York Times anunció su selección de los diez mejores libros del 2025. Los editores del Book Review eligieron títulos entre ficción y no ficción para los elegidos de este año.

De acuerdo con el medio estadounidense, en enero, los editores y críticos del Book Review comienzan a revisar miles de libros. Para febrero empiezan las reuniones para debatir y hablar sobre los que para ellos se destacaron. “Para septiembre, estamos reduciendo nuestra gran lista de contendientes para llegar a los 100 Notables. Cien libros pueden parecer muchos, pero no para nosotros: todos tenemos favoritos que no llegaron a la selección final”, declararon en la publicación de los cien más destacados.

A continuación, conozca los diez títulos que llegaron a la lista corta:

Ficción

- “Angel Down”, de Daniel Kraus

Sinopsis: El soldado Cyril Bagger ha logrado sobrevivir a los horrores indescriptibles de la Gran Guerra gracias a su ingenio y engaño, estafando a sus compañeros soldados a la menor oportunidad. Pero su instinto de supervivencia se pone a prueba cuando él y otros cuatro soldados reciben una misión mortal: adentrarse en la peligrosa Tierra de Nadie para practicar la eutanasia a un camarada herido.

“El libro está repleto de brutalidad visceral y de una ternura sorprendente, todo ello capturado en una frase sin aliento”, declaró el medio en la lista.

- “The Director”, Daniel Kehlmann

Sinopsis: La vida de un artista, un pacto con el diablo y las peligrosas ilusiones de la gran pantalla. G.W. Pabst, uno de los directores de cine más importantes del siglo XX, rodaba en Francia cuando los nazis tomaron el poder. Para escapar de los horrores de la nueva e irreconocible Alemania, huyó a Hollywood. Pero ahora, bajo el cegador sol californiano, el mundialmente famoso director de repente parece un don nadie. Ni siquiera Greta Garbo, la actriz de Hollywood a la que hizo famoso, puede ayudarlo.

Según el New York Times: El complejo retrato de Kehlmann, aderezado con humor cáustico y memorables cameos históricos (y traducido con fluidez del alemán por Ross Benjamin), presenta una intrigante prueba de integridad en un mundo en crisis. El momento no pudo haber sido más oportuno.

- “The loneliness of Sonia and Sunny”, de Kiran Desai

Sinopsis: Cuando Sonia y Sunny se ven por primera vez en un tren nocturno, quedan cautivadas de inmediato, pero también avergonzadas por el hecho de que sus abuelos alguna vez intentaron emparejarlos, una torpe intromisión que solo sirvió para separar a Sonia y Sunny.

De acuerdo con el New York Times: “Desai, que viaja entre naciones y generaciones desde finales de los años 90 hasta justo después del 11 de septiembre, mezcla herederos conspiradores, recetas codiciadas, un amuleto perdido y el monstruo artístico del infierno”.

- “The sisters”, de Jonas Hassen Kehmiri

Sinopsis: Todo cambia cuando Ina, Evelyn y Anastasia se mudan al barrio de Jonas. Las legendarias hermanas hablan inglés entre sí, a pesar de haber nacido en Suecia. Ina es fantástica jugando al baloncesto, Evelyn cuenta historias cautivadoras y Anastasia es experta en pinchar polos de hombre con su navaja mariposa. Poco a poco, Jonas se da cuenta de que las tres hermanas están conectadas con su familia, especialmente con el pasado de su padre.

“Aunque no es una lectura rápida, “Las Hermanas” avanza a toda velocidad, impulsada por una prosa vertiginosa y un truco de magia literaria: Khemiri cuenta la historia en incrementos de tiempo que se vuelven cada vez más breves, terminando en un minuto en el futuro que ofrece una gracia largamente esperada", escribieron en el New York Times.

- “Stone yard devotional”, de Charlotte Wood

Sinopsis: Agotada y necesitada de un refugio, una mujer de mediana edad abandona la gran ciudad para regresar a su zona de crianza, refugiándose en una pequeña comunidad religiosa escondida en las agrestes llanuras de Nueva Gales del Sur. No cree en Dios, pero se encuentra viviendo una extraña y solitaria existencia casi por accidente. Una visita temporal se convierte en algo mucho más permanente.

“Fiel a su título, esta exquisita novela recorre el camino interior de una mujer que lucha por vivir sin causar daño. En el proceso, Wood demuestra que nuestra atención es uno de los dones más sagrados que podemos ofrecer”, reseñaron en el New York Times.

No ficción

- “A marriage at sea”, de Sophie Elmhirst

Sinopsis: Maurice y Maralyn forman una pareja peculiar. Él es solitario, torpe y obsesivo; ella, carismática y ambiciosa. Pero comparten el horror de desperdiciar sus vidas. Y sueñan, como todos soñamos, con escapar de todo. ¿Y si dejaran sus trabajos, vendieran su casa, compraran un barco y se fueran a navegar?

La mayoría de nosotros empezamos y terminamos con la ensoñación. Pero Maurice empezó a estudiar navegación. Maralyn hizo listas detalladas de provisiones. Y en junio de 1972, zarparon. Durante casi un año todo fue bien, hasta que en las profundidades del Pacífico, una ballena que saltaba a la superficie hizo un agujero en su barco y este se hundió bajo las olas.

Según el New York Times: “La historia de su supervivencia es bastante milagrosa: Elmhirst recrea con maestría los miedos, el tedio y los triunfos cotidianos de una vida en la que cada momento podría ser el último. Pero lo que realmente eleva esta narrativa bellamente construida es la sensible caracterización de dos personas muy diferentes: un misántropo y un optimista”.

- “Mother Emanuel”, de Kevin Sack

Sinopsis: Pocas personas fuera de la región de Lowcountry, en Carolina del Sur, conocían la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston (Madre Emanuel) antes de la noche del 17 de junio de 2015, cuando un supremacista blanco de veintiún años irrumpió en un estudio bíblico y asesinó al carismático pastor de la iglesia y a ocho fieles. Aunque el tirador había atacado la primera iglesia AME del sur para fomentar la violencia racial, no previó las consecuencias: una oleada de perdón por parte de las familias de las víctimas y un ajuste de cuentas con las divisiones de castas que han afligido a Charleston y al sur desde los primeros tiempos de la colonización europea.

“Asignado a cubrir las secuelas de la masacre para The New York Times, Sack comprendió que la historia tenía un profundo significado simbólico. El libro resultante, que tardó casi 10 años en elaborarse, es una oportuna proeza de investigación y reportaje, una vívida crónica del papel esencial de la iglesia negra en la historia de Estados Unidos y un testimonio excepcionalmente elocuente de resistencia, resiliencia y fe”, escribieron en el New York Times.

- “Mother Mary comes to me”, de Arundhati Roy

Sinopsis: la primera obra de memorias de Arundhati Roy, es un relato conmovedor, íntimo e inspirador a la vez, de cómo la autora se convirtió en la persona y la escritora que es, moldeada por las circunstancias, pero sobre todo por su compleja relación con la extraordinaria y singular madre que describe como “mi refugio y mi tormenta”.

“En estas memorias implacables, pero oscuramente divertidas, la premiada novelista captura a la mujer feroz, asmática, imposible e inspiradora que la formó como escritora y activista, y la dejó emocionalmente herida para toda la vida”, escribieron en The New York Times.

- “There is no place for us”, de Brian Goldstone

Sinopsis: En un país donde se supone que el trabajo duro y la determinación conducen al éxito, esta frase tiene algo de escandaloso. Pero el aumento vertiginoso de los alquileres, los bajos salarios y la falta de derechos de los inquilinos han producido un fenómeno alarmante: las personas con empleos a tiempo completo no pueden mantener un techo, especialmente en las ciudades en auge de Estados Unidos, donde el rápido crecimiento está provocando desplazamientos catastróficos. Estas familias se ven obligadas a vivir sin hogar no por una economía en crisis, sino por una economía próspera.

Según el New York Times: “Con una precisión, tenacidad y gracia poco comunes, Goldstone, un antropólogo convertido en periodista, arroja una luz impactante sobre los “trabajadores sin hogar”, un término que debería ser un oxímoron, pero que en Estados Unidos define a cientos de miles de personas".

- “Wild thing”, de Sue Prideaux

Sinopsis: La leyenda de Paul Gauguin como genio transgresor surge tanto de su biografía como de sus pinturas polinesias, estéticamente audaces. Gauguin es conocido principalmente por sus cuadros que se alejaban de lo convencional para celebrar la belleza de un pueblo indígena y su cultura. En esta obra, magníficamente ilustrada y que desmiente mitos, Sue Prideaux revela que, si bien Gauguin era un hombre complejo, su escandalosa reputación es, en gran medida, inmerecida.

De acuerdo con el New York Times: “La fascinante biografía de Prideaux, repleta de agudas y atentas lecturas del arte innovador de su sujeto, socava esta caricatura, creando en su lugar un retrato astutamente ingenioso de un hombre original y contradictorio que experimentó la riqueza extrema y la pobreza abyecta, que abandonó a su esposa, hijos y país en pos de su singular visión artística, y que luchó por los intereses de sus vecinos polinesios contra las autoridades coloniales incluso cuando acogió a varias de sus hijas como niñas novias”.

