El presidente Petro sancionó la Ley Artes Al Aula: incorpora la educación artística en colegios públicos

En el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, el presidente Gustavo Petro, en compañía de la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, sancionó la ley que hizo oficial la inclusión de la educación cultural y artística en los colegios públicos del país.

Redacción Cultura
02 de diciembre de 2025 - 09:39 p. m.
El presidente Gustavo Petro y la ministra de las culturas Yannai Kadamani estuvieron presentes en el evento que sancionó la Ley Artes al Aula.
Foto: Lina Rozo y Erick Morales / Minculturas
La Ley Artes Al Aula, sancionada por el presidente en un evento en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, estableció que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, "con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el pensamiento creativo y la cultura de paz", según un comunicado de prensa.

“Artes para la Paz es un programa que hasta ahora comienza, que lleva unos dos años. Pero si logramos que esta ley prevalezca, va a llegar a millones, a generaciones permanentes de niños, niñas y jóvenes, y de aquí van a salir talentos en todos los niveles de la expresión artística en Colombia. Va a haber lo que yo llamo una revolución de la cultura”, explicó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Con esta ley vinculará a docentes, gestores culturales, artistas comunitarios y autoridades locales con el objetivo de que la educación artística se convierta en un derecho.

La reglamentación de esta ley será liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del SINEFAC (Sistema Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural). El proyecto de ley fue liderado por el representante Duvalier Sánchez

“Ahora el proyecto es construir la política pública de educación artística y cultural. Y esta ley va a permitir hablar de un concepto maravilloso que todos los artistas conocemos, el del aula expandida. El aula ya no está solo en el establecimiento público y en el colegio, que por supuesto tienen que aparecer. El aula es la calle y el parque, para el artista urbano; es el río, para todos los pescadores; es la tierra, para la cultura campesina. La tierra de este país es un escenario, es un aula artística y cultural”, explicó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

La ley trazará las artes y las culturas como ejes pedagógicos transversales y ordenará incorporar “disposiciones para la formación de docentes en herramientas pedagógicas de las artes y las culturas, reconociendo la experiencia acumulada de maestras y maestros en los territorios”, según el comunicado.

La ley priorizará a las instituciones culturales rurales y con brechas en educación artística y cultural, y expandirá el aprendizaje más allá de las aulas para conectarlo con las culturas locales.

“Estamos felices porque estas decisiones nos impulsan a seguir fortaleciendo la Formación Integral, donde los niños y niñas encuentran en la educación más oportunidades para expresarse a través del arte y la cultura. Desde el Gobierno del Cambio seguiremos convencidos y creemos que un estudiante más es un joven menos para la guerra; porque siempre es Mejor Estudiar”, expresó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas.

