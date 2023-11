Estos son los ganadores de los Premios Nacionales de Literatura 2023

María Antonia León, Fadir Delgado Acosta y Luis Miguel Rivas, ganadores de los Premios de Literatura 2023. Foto: Daniel Castillo, Humberto Varela y Juan Ospina

Estos son los ganadores en cada categoría:

Fadir Delgado Acosta, Premio Nacional a Libro de Poesía por “La temperatura exacta del miedo” (Edasa)

El jurado, conformado por los poetas Diana Bellesi (Argentina), Juan Felipe Robledo (Colombia) y Rómulo Bustos (Colombia), destacó que la escritora barranquillera presentó un libro con “excelente factura”. “Mantiene, sin decaer, una minuciosa unidad en torno al miedo. A los miedos: la muerte, la enfermedad, etc.”, dice en el acta. También resaltó que “escrito con la honestidad y la potencia de la verdadera poesía, entrelaza de manera original la maternidad y la enfermedad, creando atmósferas verbales donde el sufrimiento y el deslumbramiento del origen se hacen uno”.

Finalmente, afirma que “es un libro potente e intenso, la lectura conmueve desde el primer momento y siempre aparece aquí un verso que hace temblar”.

Le sugerimos leer: Esta será la programación del Hay Festival Colombia 2024

La ganadora es autora de los libros de poesía “La casa de hierro” y “El último gesto del pez”, que fue traducido al francés y publicado por la editorial Encres. Ha publicado en diferentes revistas literarias nacionales e internacionales, invitada a distintos festivales y encuentros culturales en países como Francia, Canadá, México, Perú, Cuba, Venezuela y Ecuador, así como en otras ciudades del territorio nacional: “Este premio es el máximo galardón que se da en poesía en Colombia. Haberlo ganado es para mí la respuesta a un trabajo de escritura acucioso que he venido desarrollando. Yo soy una mujer obsesionada con la palabra. Nunca estoy satisfecha con un libro, y siento que siempre estoy reescribiendo el mismo. He dicho que el reto no está en escribir sino en reescribir. Allí está el reto, y hoy este premio me confirma que he tomado el camino indicado. No solo tengo un trabajo como creadora, también me he tomado muy en serio concretizar lo que yo llamo el discurso poético, y llevo veinte años desarrollando un trabajo alrededor de la promoción de la poesía desde Casa de Hierro, una fundación que formé en Barranquilla. Siento que el Premio Nacional de Poesía es hoy un respaldo a mi trabajo como creadora y gestora. No puedo estar más feliz”.

Luis Miguel Rivas, Premio Nacional a Libro de Cuento por “Malabarista nervioso” (Seix Barral)

El jurado, conformado por los escritores Socorro Venegas (México), Elkin Restrepo (Colombia) y Mario Jursich (Colombia), destacó que “si la literatura, como querían los estructuralistas checos, debe producir un efecto de extrañeza en la mente del lector, Luis Miguel Rivas lo consigue a la perfección”. Para ellos, “sus cuentos nunca son lo que aparentan ser” y destacan que lo eligieron ganador por “esa deslumbrante capacidad para ver la realidad con ojos nuevos, unida al dominio de una prosa en la que resplandecen el habla antioqueña y el sentido del humor”. Sobre el ganador: Es comunicador social, docente, realizador audiovisual y escritor. Actualmente, escribe el blog “Tareas no hechas”, en el periódico El Espectador, y colabora con medios como Clarín de Argentina, Universo Centro de Medellín, El Malpensante y Soho.

Podría interesarle leer: Yamile Velosa: “El clasismo está presente en Colombia todo el tiempo”

El Fondo Editorial Eafit ha publicado dos de sus libros de cuentos: “Los amigos míos se viven muriendo” (2007) y “Tareas no hechas” (2014). Ha recibido las siguientes distinciones: Segundo Puesto Concurso Nacional de Cuento Carlos Castro Saavedra (1996), Mención Concurso Nacional de Cuento Ciudad de Barrancabermeja (1997), Mención Concurso Nacional de Cuento de Navidad (Bogotá, 1997) y Primer Puesto Concurso Nacional de Cuento Universidad Autónoma Latinoamericana (2007).

“Me siento muy contento, pero es una felicidad matizada con cierto nerviosismo, porque como no estoy acostumbrado a ser el ganador de algo, me demoro para creerlo y en esa demora me pongo un poco nervioso. Este premio para mí es muy importante, supongo que por las mismas razones que lo sería para cualquier otro escritor o artista: por el hecho de que su obra haya sido escogida por un grupo de especialistas, altamente calificados y competentes entre un montón de obras de alta calidad. En ese sentido, uno se siente feliz por uno, hay algo individual de ego y de satisfacción, de reconocimiento por todo el tiempo de trabajo que uno dedica a escribir. Pero, por otro lado, también es una felicidad más abstracta y más general, por la literatura y porque es un reconocimiento a la importancia que tienen los castillos en el aire que construimos los artistas, un reconocimiento a la creatividad y a la cultura como constructora de sociedad”, dijo el escritor.

María Antonia León, Premio Nacional a Libro de Cuento Inédito escrito por mujeres

El jurado, conformado por los escritores colombianos Luis Noriega, Andrea Mejía y Luz Mary Giraldo, decidió premiar a “Las ballenas son más sutiles”, el libro inédito de cuentos presentado por María Antonia León, por “el despliegue de una mirada propia que unifica los relatos y por su escritura delicada y prometedora”.

Le sugerimos leer: La versión en inglés de “El infinito en un junco” ganó el premio a mejor traducción

León es escritora, editora y docente feminista, nacida en Manizales en 1985. Ha publicado en revistas, periódicos y antologías. Además, autora del libro de poemas “El aparato que late” (Domingo Atrasado, 2021) y de la novela “El oráculo térmico” (Seix Barral, 2023), con la cual recibió el VI Premio Bienal de Novela Corta Roberto Burgos Cantor, de la Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Planeta. Es magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia y comunicadora social de la Universidad Santo Tomás.

“Me siento conmovida y profundamente agradecida. Cada tanto pienso que es un sueño, pero en realidad, es la materialización de muchos años de trabajo en el campo literario; el resultado de una exploración de las técnicas narrativas y de una experimentación con las estructuras y posibilidades del lenguaje. Este es el parto de muchos personajes que fueron mutando tanto como yo mientras las versiones de los textos evolucionaban y se enriquecían”, dijo la autora.