Un hombre robó un colgante de Fabergé de USD 21 mil al ingerirlo: la joya ya fue recuperada

El inspector Grae Anderson declaró este viernes a la cadena local Radio New Zealand (RNZ) que el presunto ladrón, de 32 años, se sometió a una evaluación médica tras su arresto, anunciado por las autoridades el martes.

Un agente fue asignado para la vigilancia constante del hombre, que deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito de Auckland la próxima semana, y la Policía confirmó anoche que la joya de Fabergé, firma mundialmente conocida por sus huevos de Pascua, estaba de nuevo en su posesión.

El colgante, llamado ‘James Bond Octopussy Egg’, pertenece a una edición especial y el detenido se lo habría tragado antes de intentar huir, según documentos judiciales citados por RNZ.

La pieza está inspirada en la película de James Bond ‘Octopussy’ (1983), en la que el agente 007 se enfrenta a una organización criminal dirigida por una mujer apodada Octopussy, cuyo emblema es un pulpo, símbolo que aparece en joyas y objetos asociados al grupo.

La joyería en la que el colgante fue presuntamente robado, Partridge Jewellers, dijo a RNZ que este será devuelto a Fabergé.

