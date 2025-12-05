Logo El Espectador
Un hombre robó un colgante de Fabergé de USD 21 mil al ingerirlo: la joya ya fue recuperada

Las autoridades neozelandesas han recuperado el colgante valorado en más de 18.000 euros de la histórica firma de joyería de origen ruso Fabergé que un hombre se tragó durante un supuesto robo en una joyería de Auckland el viernes.

María Carcaboso Abrié
05 de diciembre de 2025 - 01:11 p. m.
La pieza, valorada en 33.585 dólares neozelandeses (18.300 euros), estaba elaborada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules. En su interior albergaba un pequeño pulpo de oro adornado con dos diamantes negros como ojos. EFE/ Fabergé
La pieza, valorada en 33.585 dólares neozelandeses (18.300 euros), estaba elaborada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules. En su interior albergaba un pequeño pulpo de oro adornado con dos diamantes negros como ojos. EFE/ Fabergé
Foto: EFE - EFE
El inspector Grae Anderson declaró este viernes a la cadena local Radio New Zealand (RNZ) que el presunto ladrón, de 32 años, se sometió a una evaluación médica tras su arresto, anunciado por las autoridades el martes.

Un agente fue asignado para la vigilancia constante del hombre, que deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito de Auckland la próxima semana, y la Policía confirmó anoche que la joya de Fabergé, firma mundialmente conocida por sus huevos de Pascua, estaba de nuevo en su posesión.

El colgante, llamado ‘James Bond Octopussy Egg’, pertenece a una edición especial y el detenido se lo habría tragado antes de intentar huir, según documentos judiciales citados por RNZ.

Valorada en 33.585 dólares neozelandeses (18.300 euros), la joya está elaborada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules, y en su interior alberga un pequeño pulpo de oro adornado con dos diamantes negros como ojos.

La pieza está inspirada en la película de James Bond ‘Octopussy’ (1983), en la que el agente 007 se enfrenta a una organización criminal dirigida por una mujer apodada Octopussy, cuyo emblema es un pulpo, símbolo que aparece en joyas y objetos asociados al grupo.

La joyería en la que el colgante fue presuntamente robado, Partridge Jewellers, dijo a RNZ que este será devuelto a Fabergé.

Un atraco inusual

El hombre de 32 años, fue detenido en Auckland, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, tras presuntamente ingerir un colgante Fabergé valorado en más de 18.000 euros durante un robo en una joyería del centro de la ciudad, informaron este martes medios locales.

El incidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 15.30 hora local (2.30 GMT), cuando el sospechoso habría tomado un colgante Fabergé de edición especial llamado ‘James Bond Octopussy Egg’ y se lo habría tragado antes de intentar huir, según documentos judiciales citados por la cadena local Radio New Zealand.

La pieza, valorada en 33.585 dólares neozelandeses (18.300 euros), estaba elaborada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules. En su interior albergaba un pequeño pulpo de oro adornado con dos diamantes negros como ojos.

El colgante Fabergé vinculado al incidente está inspirado en la película de James Bond ‘Octopussy’ (1983). En la historia, Bond se enfrenta a una organización criminal dirigida por una mujer apodada Octopussy, cuyo emblema es un pulpo, símbolo que aparece en joyas y objetos asociados al grupo.

Agentes de la ciudad llegaron al local pocos minutos después del suceso y procedieron a la detención del individuo, según indicó la Policía.

El hombre fue acusado de hurto y quedó en prisión preventiva tras comparecer ante el Tribunal de Distrito de Auckland. Su nueva vista está prevista para el próximo lunes.

