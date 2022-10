Falleció la cantante de country Loretta Lynn, a los 90 años

La cantante Loretta Lynn nació en Butcher Hollow en 1932. Foto: Getty Images

La leyenda del country Loretta Lynn, cuyas canciones sobre amor y su vida como una mujer apalache la convirtieron en un pilar del género musical falleció el 4 de octubre en su hogar en Hurricane Mills, Tenessee. La noticia la dio a conocer su familia en un comunicado proporcionado a la Associated Press: “Nuestra preciosa madre, Loretta Lynn, falleció pacíficamente esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills”. La familia de Lynn pidió privacidad durante su duelo y anunciaron que realizarán un evento conmemorativo.

La cantante nacida en Butcher Hollow, Kentucky, en 1932 saltó a la fama en la década de 1960 siendo una madre de cuatro hijos. Sus canciones desmostraban su orgullo por su historia familiar y el hecho de haber nacido en la parte rural del estado de Kentucky. Se refería a sí misma como “hija de un minero de carbón”, que se convirtió “Coal miner’s daughter” una de sus canciones.

Lynn se destacó por sus letras en las que, sin tapujos, cantaba sobre amor, sexo, engaños e, incluso, sobre el parto. Así se diferenció de la imagen que se le otorgaba a las mujeres en el mundo del country. En 2016 le dijo a la AP que: “Era lo que yo quería escuchar y lo que sabía que otras mujeres también querían escuchar. No escribí para los hombres; Escribí para nosotras las mujeres. Y a los hombres también les encantó”.

Muchos de sus grandes éxitos los hizo públicos en las décadas de 1960 y 1970. Entre ellos se encontraban: “Coal Miner’s Daughter,” “You Ain’t Woman Enough,” “The Pill,” “Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind),” “Rated X” y “You’re Looking at Country.” Además de sus letras, también era reconocida por la apariencia que portaba en sus conciertos, ya que aparecía usualmente en vestidos largos y brillantes de gala, muchos de los cuales fueron fabricados por su asistente y diseñador, Tim Cobb.

