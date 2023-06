Falleció Treat Williams, actor estadounidense

Fotografía de archivo fechada el 21 de enero de 2023 del actor estadounidense Treat Williams a su llegada al estreno de la película "Howl" en el marco del Festival de Cine Independiente de Sundance 2010 en Park City, Utah (EE.UU.). Foto: EFE

El lunes 12 de abril Richard Treat Williams se encontraba en un estacionamiento en Dorset, Vermont (Estados Unidos) cuando un Honda SUV chocó con su motocicleta. Tras el accidente fue trasladado al Centro Médico de Albany, lugar en donde se determinó que había fallecido.

Aunque el actor es recordado por sus papeles protagónicos en la película Deep Rising y la serie Everwood, lo cierto es que contaba con una larga trayectoria cinematográfica y televisiva.

Le invitamos a leer: Falleció Nuccio Ordine, filósofo y autor de “La utilidad de lo inútil”

En 1979 interpretó al cabo Chuck Sitarski en la comedia de Spielberg 1941. Dos años después desempeñó un rol protagónico en el thriller El príncipe de la ciudad, película que fue nominada al Óscar a Mejor guion adaptado, pues había sido basada en la novela homónima de Robert Daley.

Para 1984, encarnó a James Conway O’Donnell en la cinta Érase una vez en América. Luego, cuatro años más tarde, protagonizó la película Resurrección. En 1996 fue nominado a los Emmys por su papel en The Late Shift, largometraje televisivo de Betty Thomas. Ese año, aparte de su nominación, se estrenó una cinta en la que participó en un rol protagónico por el que fue elogiado: El Fantasma. Los encomios habían llegado un año antes, aunque de manera indirecta.

Le recomendamos leer: Lápiz de Acero, la distinción del diseño colombiano

Cuando en 1995 se estrenó la película Asuntos pendientes antes de morir, escrita por Scott Rosenberg y dirigida por Gary Fleder, en donde Treat Williams encarnó a uno de los protagonistas, el filme recibió comentarios positivos por el guion, la dirección y las actuaciones; incluso se llegó a hacer un símil entre el estilo del largometraje con el de Quentin Tarantino. Los elogios provinieron de medios como The Herald, TimeOut, Empire, Rolling Stone, The New York Times y Variety, entre otros. Sin embargo, también tuvo reseñas negativas en The Washington Post y Entertainment Weekly.

Tres años más tarde llegó a las salas de cine estadounidenses otra cinta que protagonizó y que no fue muy bien recibida por los críticos: Agua viva. De su paso por la televisión se destaca su papel del Dr. Nathaniel Grant en la serie canadiense Heartland y el del Dr. Andrew Brown en Everwood, así como su actuación en Brothers & Sisters.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Pero antes que el cine y la televisión su primer amor fue el teatro, pues desde que era tan solo un estudiante de colegio comenzó a participar en obras y musicales. No abandonó aquellos campos, así lo demuestran varias de las producciones de Broadway y Off-Broadway de las que hizo parte.