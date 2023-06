Lápiz de Acero, la distinción del diseño colombiano

Iván Cortés anunció 10 nuevas categorías en el premio Lápiz de Acero. Foto: Lucho Mariño

¿Qué los llevo a tomar en un primer momento ese receso de cinco años del premio?

El premio Lápiz de Acero es el más importante de diseño en Colombia. Comenzamos en 1998 y hasta 2017 realizamos 20 ediciones. Los premios estaban vinculados a la revista Proyectodiseño, publicación especializada independiente, y entre 2013 y 2014 empezó esta crisis con los medios impresos, llevó a que su publicación fuera clausurada en 2015. El premio siguió adelante sin la revista tres ediciones más hasta que el premio sucumbió y no pudimos seguir realizándolo.

Lo que hemos hecho durante estos años es organizar nuevamente el proyecto para que vuelva al ruedo, ya que estos premios son muy importantes para la comunidad. Hemos tenido más de 1.900 proyectos nominados y más de 370 ganadores; hay un patrimonio que cuidar.

(Le puede interesar: Las convicciones de Camilo Hoyos)

¿Cuál es la fecha límite para enviar postulaciones y con qué criterios debe contar?

La convocatoria se abrió el pasado 7 de junio y va hasta el próximo 18 de agosto. La página web está habilitada desde ayer, 12 de junio, y trabajamos en equipo para la apertura de la página con el estudio de diseño LIP, de Lucho Correa, y estamos preparando la ceremonia para octubre.

Con la página web, las personas podrán crear una cuenta y desde allí subir sus proyectos para la categoría que deseen y podrán editar la imagen o la descripción hasta el último día de la convocatoria.

Este premio va dirigido a diseñadores o proyectos que se hayan hecho desde 1.° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2022. Este año lo hemos declarado la edición sui géneris, ya que decidimos ampliar las fechas, a diferencia de ediciones pasadas, cuando solo teníamos en cuenta los proyectos hechos un año previo al premio. Además, dentro del equipo debe haber al menos un colombiano, no importa si el proyecto se realizó en otro país.

Esa es una condición dentro de las 31 categorías, donde también añadimos una especial para estudiantes, que se llama Nueva Generación y la otra se llama Concepto, que explora las posibilidades que hay en el futuro de la tecnología, de los nuevos materiales y plantea cuáles son los escenarios posibles.

¿Los estudiantes que deseen participar deben estar en alguna carrera o semestre en específico?

No, no hay ninguna condición, de hecho, nosotros tenemos cada vez más claro que en los proyectos de diseño participan diseñadores y no diseñadores, hay una gran variedad de personas que, por ejemplo, trabaja en oficios relacionados y lo que nos importa es premiar el producto, no es de gran relevancia si tiene un diploma.

¿Por qué considera que es importante brindar estos espacios para el diseño colombiano?

Las razones son poderosas. La primera es que este premio es como una fotografía que permite ver cuál es el estado actual del lado creativo del sector y de sus industrias asociadas. Se puede ir midiendo lo que está pasando. Por otro lado, se genera una sinergia en el colectivo del diseño y varias empresas empiezan a buscar más diseñadores para contar con estas insignias dentro de su publicidad. Se genera un círculo virtuoso.

Háblenos sobre los Lápiz de Acero azul, verde, amarillo y de Vida y Obra…

Bueno, dentro de la estructura de los premios se pueden nominar hasta siete en cada categoría, de cada uno sale un ganador para un total de 31 proyectos galardonados. Los premios especiales son cuatro, en realidad: Lápiz de Acero azul y verde, que ya existían, y el nuevo premio es el amarillo, dirigido a los proyectos sociales, donde hay un tema de innovación social o temas de inclusión y paz; el azul va dirigido al mejor proyecto, y el verde, a proyectos medioambientales. El premio de Vida y Obra lo escogemos nosotros para una persona o entidad que haya contribuido al progreso del diseño. Lo que podemos adelantar es que este año la ganadora es una mujer.

(Le sugerimos: Homenaje: la maravillosa savia musical de Astrud Gilberto)

Los jurados son un colegio que se llama CoPLA, Colegio de Jurados del Premio Lápiz de Acero, conformado por los directores de proyectos que hayan ganado y jurados seleccionados cada año, son alrededor de 350 profesionales. Cuando alguien se gana un premio Lápiz de Acero, es porque sus compañeros han considerado que es merecido, en especial en un sector tan competitivo como este, eso ha ayudado que este premio sea tan respetado como lo es ahora.

¿Cuáles son los criterios que tienen los jurados a la hora de calificar?

Los jurados tienen una misión, escoger los mejores proyectos bajo unos criterios, de los cuales, uno de ellos es premiar el resultado, más no el esfuerzo que este conllevo; se premia el resultado, independiente de quién lo haya hecho, y de igual manera, los jurados nunca cuentan con la información del autor o autores de los proyectos.

Los criterios son los básicos de evaluación para cualquier trabajo: el diseño, la calidad, la armonía y la funcionalidad dependido del contexto, en caso de ser una interfase, por ejemplo, se califica dependiendo de la experiencia del usuario en un espacio físico o interior. También, se tiene en cuenta si es amigable con el medio ambiente, que el día que deje de funcionar, sus partes sean reciclables. La mayoría de las personas piensan que el diseño es algo meramente estético, pero, la realidad, va mucho más allá de si es bonito o no. Además, contamos con algo que las demás personas llaman el Sexto Elemento, que es si el producto final te hace sentir algo.

¿Qué nos puede contar acerca de las nuevas 10 categorías que se incluyeron este año?

Las categorías del premio han estado mutando desde su creación porque, por un lado, aparecen nuevas especialidades o porque entre las especialidades hay un auge de proyectos. Esto nos lleva a cambiar los nombres, como sucedió con el área de Vestuario, donde tenemos Accesorios, que antes estaban incluidos en Moda en general. También contamos ahora con visualización de datos, hemos visto cada vez más proyectos sobre resultados de investigaciones gráficamente muy atractivas.

¿Es fundamental enviar un prototipo real del diseño?

No es obligatorio, pero recomendamos la pieza en el Área Gráfica (tipografía, identidad de marca, editorial, publicidad), pero en las demás es una opción deseable, y en su presentación, en el caso de arquitectura, tiene que mostrar la pieza con un enlace a un video y unos planos del proyecto. Todos los proyectos deben subir 10 fotos en una calidad que está especificada, y llenar un formulario donde se deben responder dos preguntas, coherentes y bien escritas, sobre el contexto, la problemática y cómo el proyecto contribuye a la solución de este.

(Siga leyendo: ‘Los problemas de gestión de MinCultura no se arreglan a punta de comunicaciones’)

¿Cuántos proyectos esperan recibir este año?

La máxima cantidad que hemos recibido ha sido de 620, esperamos este año, por lo menos, 800, teniendo en cuenta que se hizo una extensión a los plazos de estos proyectos a presentar; es un poco que dentro de los nominados, se encontraran a los ganadores de los años que no realizamos el premio.

Además de llevarse el reconocimiento, ¿qué otros premios les ofrecen a los ganadores?

Algunas categorías cuentan con patrocinadores que les pueden ofrecer a sus ganadores dinero, viajes, computadoras, entre otras cosas, pero la realidad, es que quien participa por el premio Lápiz de Acero va por él exclusivamente, pues significa prestigio, visibilidad, competitividad y de verdad, esto cambia la vida profesional de los ganadores.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖