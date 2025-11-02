Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 2 de noviembre

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.
El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.
La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.
A continuación, presentamos algunos de los eventos de los que podrá disfrutar este domingo 2 de noviembre.
Programación de FIL Cali para este domingo 2 de noviembre
Ver para leer
- Presentación del proyecto editorial “Bajo El Volcán”
Participan Rubén Darío Higuera, Fabiana Bartra y Juana Carolina.
Auditorio Celsia | 12:30 a 1:15 p.m.
- Presentación del libro “Los Concursantes”, de Juan Andrés Fernández (Escarabajo Editorial)
Auditorio Scarpetta Gnecco | 2:00 a 2:45 p.m.
- Presentación del libro “Los espantos de mamá”, de Gilmer Mesa (PRH)
Conversa con Laura Camila Arévalo.
Auditorio TQ | 3:00 a 3:45 p.m.
- Presentación del libro “La ética de los villanos – ¿Te acuerdas de la clave morse?”, de Heidi Muscus y Keco Olano (Planeta)
Participan Pedro Cañón y Juan David Peñaranda.
Auditorio Celsia | 3:30 a 4:15 p.m.
- Presentación del libro “Muertes y muertecitas”, de Humberto de la Calle (PRH)
Conversa con Jairo Patiño.
Auditorio Colombia | 4:00 a 4:45 p.m.
- Presentación del libro “Atentamente, el caos”, de Valeria Sandoval (PRH)
Conversa con Juliana Londoño.
Carpa Infantil | 4:30 a 5:15 p.m.
- Presentación del libro “Posesiones: testimonios y vivencias de cara a la oscuridad”, de Ayda Luz Valencia (Intermedio Editores)
Conversa con Ayda Fernanda Velasco.
Auditorio Celsia | 4:30 a 5:15 p.m.
- Presentación del libro “La mayor”, de Carolina Sanín (Laguna Libros y La Diligencia)
Conversa con María José Ojeda.
Auditorio Celsia | 5:30 a 6:15 p.m.
- Taller de literatura y filosofía para jóvenes
A cargo de María Camila Moreno y Juan Carlos Siuffi.
Auditorio Scarpetta Gnecco | 5:30 a 7:00 p.m.
- Ceremonia de Premiación del IV Concurso para jóvenes Andrés Caicedo
Salón Hacienda Paraíso, Hotel Spiwak – Av. 6D Nte. #36N-18 | 6:00 p.m.
Pensar el hoy
- Taller de microcuento: “El Valle que soñamos”
Apoya Compromiso Valle.
Auditorio Celsia | 11:30 a 12:15 p.m.
- Presentación del libro “Gilberto según Rodríguez Orejuela” (PRH)
A cargo de Jairo Patiño e Iván Cubillos.
Auditorio Colombia | 1:00 a 1:45 p.m.
- Proyección del cortometraje animado de El Espectador “Mientras haya tinta”
Auditorio TQ | 2:00 a 2:45 p.m.
- Presentación del libro “De Pizarro’s”, de RobertJan Friele (Icono)
Auditorio Colombia | 3:00 a 3:45 p.m.
Bienestar
- Conversatorio: “La mujer y el poder de sus letras” (Editorial Infinito)
A cargo de Carolina Monsalve, Mónica Escobar y Jessica Giraldo.
Auditorio Colombia | 10:00 a 10:45 a.m.
- Charla sobre Reiki Energía Universal (Viiel)
A cargo de Marisol Rojas Marín.
Auditorio TQ | 11:00 a.m. a 12:30 m.
- Presentación del libro “Una carrera contra la vida”, de Ingrid Campo
Conversa con Nur Cure.
Auditorio Celsia | 2:30 a 3:15 p.m.
- Presentación del libro “Para que no se te olvide”, de Dr. Leonardo Bello (Planeta)
Conversa con Lina Álvarez.
Auditorio TQ | 4:00 a 4:45 p.m.
- Charla “Constelaciones Familiares. El Amor que Sana lo que Duele” (Viiel)
A cargo de Jeisson Fandiño.
Auditorio TQ | 6:00 a 6:45 p.m.
Bibliotecas
- Taller experiencial: Identidad, Territorio y Cultura
Carpa Bibliotecas que Tejen | 10:00 a.m. a 12:00 m.
- Presentación del libro “Así llueva, truene o relampaguee”, de Mary Grueso
Carpa Bibliotecas que Tejen | 2:00 a 3:00 p.m.
- Conversatorio con Pilar Lozano “Leer el país: historias que cruzan territorios”
Conversa con María Consuelo Mejía.
Carpa Bibliotecas que Tejen | 3:00 a 4:00 p.m.
- Stand de Dramaturgia a cargo de Edgar Builes
Carpa Bibliotecas que Tejen | 4:00 a 6:00 p.m.
- Voces del Orgullo en la FILCALI 2025 – Marikipalabreres
A cargo de Alex David Ortiz.
Carpa Bibliotecas que Tejen | 6:00 a 7:00 p.m.
Infantil
- Lectura de cuentos en Kamishibai
Auditorio Scarpetta Gnecco | 11:00 a 12:00 p.m.
- Actividades lúdicas pedagógicas del Grupo de Cultura Ciudad
En alianza con la Policía Nacional.
La Retreta | 11:30 a.m.
- Taller “Guía de Lectura Urantia para Niños”
A cargo de Laura y Lina Chistancho.
Carpa Infantil | 1:00 a 2:00 p.m.
- Presentación del libro “No me pises las flores”, de Verónica Cardona (FCE)
Conversa con Diana Isabel Caicedo.
Carpa Infantil | 2:30 a 3:15 p.m.
- Animalario Fantástico
A cargo de Biblioteca Comfandi.
Carpa Comfandi | 3:00 p.m.
- Presentación del libro “Kákiri”, de Velia Vidal Romero (PRH)
Conversa con Laura Puerta.
Carpa Infantil | 3:30 a 4:15 p.m.
- Presentación musicalizada del libro “La niña, la gata y el árbol”, de Melania Satizabal
Modera: Silvia Andrea Valencia Vivas.
Carpa Infantil | 5:30 a 7:00 p.m.
El Valle y sus letras
- Actividades de promoción de lectura y juegos tradicionales a cargo de los monitores de las Escuelas Culturales
Carpa El Valle y sus Letras | 10:00 a.m.
- Obra de teatro: Ruco el caballo vanidoso, a cargo de Gina Cárdenas
Carpa El Valle y sus Letras | 11:00 a.m.
- Presentación del libro “Balboa y Anayansi en el Mar del Sur”, de Fabio Martínez
Carpa El Valle y sus Letras | 4:00 p.m.
- Presentación del libro “Manuscrito hallado en un hilo”, de Ida Valencia Ortiz
Carpa El Valle y sus Letras | 5:30 p.m.
Colombia, país homenajeado
- Galería de arte itinerante: exposición de fotografía sobre biodiversidad en Colombia
Coordina Grupo Mácula del Institución Universitaria IPC
Café Valparaíso Juanambú – Av. 9 Nte. #9-31, Granada | A partir de 10:00 a.m.
- Charla Taller “Teje tu Propia Historia: El Poder del Relato en la Vida Colombiana”
A cargo de Adriana Cruz.
Auditorio Colombia | 11:00 a.m. a 12:00 m.
- Presentación del libro “Mi cocina sabe a Colombia”, de Maleja Bestial (Intermedio Editores)
Conversa con Isabel Paláez
Auditorio Colombia | 2:00 a 2:45 p.m.
- Recital y homenaje a la obra de Matilde Espinosa, Maruja Vieira, Dora Castellanos y Meira Delmar
Participan Ana Mercedes Vivas, Clara Shoenborn y Gabriela Castellanos.
Auditorio Colombia | 5:00 a 5:45 p.m.
- Conversatorio: Identidad y memoria, la obra de Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios y Candelario Obeso
Participan: Darío Henao y Willson Mina.
Auditorio Colombia | 7:00 a 7:45 p.m.
Soy local
- Arte en la plazoleta: Exhibición y mercado de obras realizadas por estudiantes de la Institución Universitaria IPC
Plazoleta de los Poetas | 10:00 a.m.
- Taller de Serigrafía
A cargo de Semillas de Mujer y Fundación Bibliotec.
Auditorio Celsia | 10:30 a 11:15 a.m.
- Charla “Cómo autogestionar un libro”
A cargo de Isabella Dávila.
Carpa Soy Local | 3:00 a 4:00 p.m.
- Lanzamiento “El Pantone del Río”
A cargo de Yo Creo en Cali.
Carpa Soy Local | 4:00 a 5:00 p.m.
- Dj Set “Mambo Rock: Homenaje a Alfredito Linares”
A cargo de Anacondx.
Carpa Soy Local | 6:00 a 8:00 p.m.
- Recital “Átomos de Alma”
A cargo de Rubén Darío Velasco.
Auditorio TQ | 7:00 a 8:00 p.m.
Universidades
- Presentación del libro “Ética y desafíos de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea”, por Henry Taquez y Ana María Ayala (Universidad Icesi)
Auditorio GEUP | 11:00 a 11:45 a.m.
- Presentación del libro “Pluriversos: Modos de ser, sentir y pensar con la naturaleza en tiempos de agitación. Un homenaje a María Isabel Galindo Orrego”, por Equipo Transpasando Fronteras (Universidad Icesi)
Auditorio GEUP | 3:00 a 3:45 p.m.
- Presentación del libro “Desarrollo y postdesarrollo. Modelos y alternativas”, de Arizaldo Carvajal Burbano
Carpa Univalle | 3:00 a 3:45 p.m.
- Presentación del libro “Gabriel García Márquez escritor de cultura Wayúu”, de Juan Moreno Blanco
Carpa Univalle | 4:00 a 4:45 p.m.
- Presentación del libro “Imago. El retorno de la autoconciencia”, de Andrés Reina Gutiérrez
Carpa Univalle | 6:00 a 6:45 p.m.
Aficiones
- Obra de teatro y muestra de baile: “K-pop. XIII Encuentro de Arte Joven Comunitario”
A cargo de Asociación YMCA.
Auditorio Scarpetta Gnecco | 3:00 a 5:00 p.m.